Kısaltmaların Yazımı Örnekleri - Kısaltmalar Nasıl Yazılır, Yazılış Kuralları Neler?

Dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için kurallara uymamız büyük önem taşır. Türk Dil Kurumu'nda da yer verilen bu kurallar yazım yanlış ve noktalama işaretleri olmak üzere çeşitlilik göstermiştir. Türkçemizde kısaltmaların yazımı ve buna dair örnekleri merak eden kişiler de araştırma yapmıştır. Kısaltmaların doğru kullanımı, karşı tarafla olan iletişimimizde önem taşımaktadır. Özel veya resmî kurumlarla olan iletişimlerde kısaltmaları doğru kullanmak, olası olumsuzlukların önüne geçmesi bakımından önem taşır. Bu durumda pek çok kişinin merak ettiği gibi kısaltmalar nasıl yazılır, bu kısaltmaların yazım kuralları neler soruları araştırılmıştır. Hatasız bir yazım için kısaltmaların önemini anlamak gerekecektir. Bu yazımızda sizler için yer verdiğimiz, kısaltmalar nasıl yazılır, yazılış kuralları neler soruları merakla araştırılmıştır. Kısaltmaların yazımı ve buna dair örnekleri bu yazımızda sizlerle.

Kısaltmaların Yazımı

Kısaltmaların yazımı, dilbilgisini doğru kullanmamız açısından son derece önemlidir. Kısaltmalar, genel olarak bir kelime, terim veya özel ismin içerdiği harflerden birkaçı ile daha kısa ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. Türkçemizi doğru bir şekilde kullanmak için kısaltmaların yazımına önem vermemiz gerekecektir. Kısaltmaları doğru yazarken, onlara gelecek eklere de dikkat etmekte fayda vardır. Kısaltmalara örnek olarak şunlar verilebilir;

TBMM- Türkiye Büyük Millet Meclisi

THY- Türk Hava Yolları

MKEK – Makine ve Kimya Endüstri Kurumu

YDED- Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

K- Kuzey

BOTAŞ- Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

ASELSAN - Askerî Elektronik Sanayii

Kısaltmalar Nasıl Yazılır?

Kısaltmalar nasıl yazılır sorusu, Türkçe 'de çok sık araştırılan konular arasındadır. Yazım hatası yapmadan, daha iyi bir iletişim kurmak için kısaltma kurallarına da uymak gerekecektir. Kısaltmalarla ilgili kurallar Türk Dil Kurumu'nda da detaylıca yer almıştır. Yazım hataları yapmamak için, bu tür kurallara uymak gerekecektir.

Kısaltmalarda kurum, kuruluş ve üniversite adlarında bütün baş harfler büyük yazılır. Bunlara örnek olarak; TRT, TBMM, İTÜ, DSİ, TDK, TTK, MEB verilebilir.

Kısaltmaların arasına nokta konulmaz. Fakat T.C istisnadır.

Özel isim, unvanlarda bir kelime birkaç harfle kısaltılır ve ilk harf her zaman büyük yazılır. Buna örnek olarak; İst., Doç., Dr., Av., Alb. söylenebilir.

Özel isim olmayan kelimelerin kısaltımı küçük harfle başlar. Örnek olarak; s. (sayfa), bkz.(bakınız), vb. (ve benzeri), vs. (ve saire), hz. (hazırlayan), çev. (çeviren)

Kısaltmaların Yazım Kuralları

Türkçe 'de kısaltmaların doğru yazılışı önemlidir ve bununla ilişkili yazım kuralları mevcuttur. Pek çok kişi, özellikle kısaltmalara gelecek olan eklerin nasıl kullanılacağı konusunda karışıklık yaşamaktadır. Kısaltmalara gelen eklerin doğru yazımı için belli başlı kurallar vardır. Bu kurallar şu şekildedir;