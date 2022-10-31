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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:59 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:00

Kıta Sahanlığı Sorunu Nedir? Kıta Sahanlığı Sorunu Hangi Devlet İle Yaşandı ve Ne Zaman Başladı?

Kıta Sahanlığı Sorunu Nedir? Kıta Sahanlığı Sorunu Hangi Devlet İle Yaşandı ve Ne Zaman Başladı?

Bir devletin kara sınırları kadar, deniz altında devam eden toprakları da oldukça önemlidir. Özellikle etrafı denizlerle çevrili olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Ege Denizi’nde komşu devletle yaşamış olduğu Kıta Sahanlığı sorunu da bu sebepten dolayı fazlaca önem taşıyor. Bu nedenle, Kıta Sahanlığı Sorunu nedir sorusu sıklıkla araştırılıyor. Türkiye, Ege Denizi için yıllardır Kıta Sahanlığı Sorunu yaşanan ülke ile çeşitli gerginlikler yaşadı ve dönem dönem gelişmeler görüldü. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, Kıta Sahanlığı Sorunu nedir sorusu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki ya, Kıta Sahanlığı Sorunu ne demektir? Kıta Sahanlığı Sorunu hangi ülkeyle yaşanmıştır ve hangi senede başlamıştır?

Kıta Sahanlığı sorunu, kesin olarak anlaşma ile belirlenmesi gereken bir çözüme gebedir. Bu sebeple devletler arasındaki karşılıklı görüşler ve Türkiye'nin haklı tutumları neticesinde, Kıta Sahanlığı Sorunu ne zaman başladı benzeri sorular vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Dilerseniz, Kıta sahanlğı ne demek birlikte inceleyelim...

KITA SAHANLIĞI SORUNU NEDİR?

Kıta sahanlığı olarak adlandırılan bu kavram herhangi bir ülkenin ve devletin mevcut topraklarının deniz altında bulunan devamını ifade etmektedir. Dolayısıyla herhangi bir denize ve deniz kıyısına sahip olan her ülke ve devlet, doğal olarak kıta sahanlığına da sahip olmaktadır. Kıta Sahanlığı sorunu ise, Türkiye ile anlaşmazlık yaşamış olduğu devlet arasındaki deniz sınırının anlaşmalar ile kararlaştırılamaması ve karşı devletin hakkı olmadığı şekilde hak iddia etmesinden dolayı var olan bir sorun olarak bilinmektedir.

KITA SAHANLIĞI SORUNU HANGİ DEVLET İLE YAŞANDI VE NE ZAMAN BAŞLADI?

Ege Denizi çevresi ve bölgesinde görülen egemenlik niyetleri ve ilgili haklar neticesinde, Türkiye ve Yunanistan devletleri arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bu tür gerilimler, 1970 senesinden itibaren Türk-Yunan ilişkilerini çok ciddi bir şekilde etkilemiştir. Daha sonra bu anlaşmazlıklar, iki ülke arasında; 1987 ve 1996 yıllarının hemen başlarında, askeri hareketlerin gerçekleşmesine sebep olabilecek çeşitli krizlere neden olmuştur. Ege bölgesindeki problemler birkaç alt başlığa ayrılabilmiştir;

Karasularının sınırlandırılması durumu.

Hava sahalarının sınırlandırılması durumu.

MEB, yani münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılarak, kıta sahanlığının kullanılması durumu.

Bölge üzerindeki çeşitli Yunan adalarına verilmiş olan, Yunan askerinden arındırılmış statü problemi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, özellikle Kardak olacak şekilde, birçok adacık üstünde haklı olan egemenlik iddialarının varlığı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamamıştır fakat Yunanistan bu sözleşmeyi imzalamıştır. Bu sebeple Türkiye, Yunan adaları etrafındaki MEB alanını ve kıta sahanlığını tanımamaktadır. Yakın tarihte ise, 1998 senesi ve 2010 senesinin hemen başı arasında iki devlet, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği içerisine dahil olmasını kolaylaştırmak niyeti ile bir takım diplomatik planlamalar ile mevcut gerilimleri çözmeye yaklaşmıştır, fakat herhangi bir sonuç alınamadı ve günümüzde bu gerginlikler mevcudiyetini halen korumaktadır.

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Kıta Sahanlığı Sorunu Nedir? Kıta Sahanlığı Sorunu Hangi Devlet İle Yaşandı ve Ne Zaman Başladı?
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