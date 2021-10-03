Kitap Eş Anlamlısı Nedir? Kitap Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kitap kelimesiyle aynı anlamı ifade eden bazı kelimeler bulunuyor. Örneğin eser ve işaret kelimeleri, kitap kelimesi ile aynı anlama gelen kelimelerdir.

KİTAP KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kitap kelimesi uzun yıllar boyunca günlük konuşmalarımızda yer almıştır. İnsanlar gerek günlük hayatta gerekse sosyal medyada kitap kelimesini oldukça fazla kullanmaktadır. Kitap sözcüğü başka kelimelerle bir araya gelerek de kullanılabilmektedir.

Türk Dil Kurumu'na göre kitap kelimesinin sözcük anlamı 3 farklı şekilde ifade edilmektedir. Bu ifadeler kullanım sıklığına göre şu şekilde sıralanabilir;

Ciltsiz ya da ciltli bir araya toplanmış, yazılı ve basılı kağıt parçalarının bütünü.

Herhangi bir konuda bir kişi ya da birkaç kişi tarafından yazılmış eser.

Kuran Tevrat ve İncil gibi kutsal kitap

Kitap sözcüğüne örnek cümleler:

Kitap okumayı ihmal etmez, her gün birkaç sayfa da olsa mutlaka okurdu.

Kitaplar insanoğlunun yegane dostudur.

Her gün kütüphaneye gider kitap alırdı. Ertesi güne kadar kitabı bitirip geri teslim ederdi.

KİTAP EŞ ANLAMLISI

Kitap sözcüğünün anlamı çoğu insan tarafından bilinmektedir. Kitap sözcüğünün her ne kadar eş anlamları bulunsa da, genellikle kitap olarak kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Eser ya da yapıt kelimeleri, kitabın en çok bilinen eş anlamları arasında yer almaktadır.

KİTAP KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Kitap kelimesi ile benzer anlama gelen 5 adet kelime vardır. Ancak bazıları pek kullanılan kelimeler değildir. Bu kelimeler;