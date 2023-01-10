Kitap fuarına öğrenciler akın etti

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu 1'inci Kitap Fuarı'nın gözdesi çocuklar oldu. 'En İyi Dost Kitaptır' sloganıyla her kesimden övgü alan ve yoğun ilginin yaşandığı kitap fuarında 100'e yakın yayınevi, 120'den fazla yazar, şair ve okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Her kesime uygun kitapların bulunduğu fuarda öğretmenleri veya ebeveynleri ile gelen çocuklar hem istedikleri kitapları aldı hem de fuarı doyasıya gezme şansı yakaladı. Kitap fuarının çocuklar ile cıvıl cıvıl olduğunu ifade eden matematik öğretmeni Sinan Kıranşal, "Bugün yaklaşık 70 öğrencim ile buraya geldik. Kitap fuarı öğrenciler ile birlikte çok cıvıl cıvıl. Öğrencilerimizi kitapla buluşturmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla buraya geldik" diye konuştu.