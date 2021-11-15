Günlük hayat içinde ikili diyaloglarımızda, yazılı ya da görsel medyada ve sosyal medya farklı kelime kullanımlarına denk gelmekteyiz. Kullanılan kelimeler kişilerin sözcük dağarcığının zenginliğini belirttiği için, kişiler de bilmedikleri kelimelerin anlamını ve eş anlamlarını araştırır. Anlamı merak edilen kelimelerden birisi ise kıymetlidir. Kıymetli kelimesi Arapça kökenli olmasına rağmen günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. İşte Kıymetli eş anlamlısı nedir? Kıymetli kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Kıymetli kelimesinin anlamı

Kıymetli kelimesi kişiler tarafından bir şeyin ya da kişinin değerini belirtmek için kullanılır. Türk Dil Kurumu'na göre büyük önemli olan şey olarak tanımlanır. Kişiler büyük emekler vererek aldığı eşyaları da kıymetli olarak tanımlar. Kıymet kelimesi durumların, eşyaların ve kişilerin değerini anlatan bir kelimedir ve sıklıkla kullanılır.

Kıymetli kelimesinin eş anlamlısı

Bir şeyin ya da kişinin değerini belirtmek için kullanılan kıymetli kelimesinin eş anlamlı karşılıkları bulunmaktadır. Bu kelimelerin yazılışları farklı olsa da cümle içerisinde aynı görevi görmektedir. Cevher ve hazine de kıymet yerine geçen eş anlamlı kelimeler olarak karşımıza çıkar. Kıymetli kelimesinin eş anlamlısı ise değerlidir. Kişiler kıymetli kelimesini kullanacakları cümlelerde değerliyi kullanarak aynı anlamı verebilirler.

Kıymetli kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Benim için çok kıymetli bir insandı.

Eşyalarının kıymetli olanlarını borcu için sattı.

Türk edebiyatında çok kıymetli eserler bulunmaktadır.

Barış Manço bu ülkenin en kıymetli sanatçılarından biridir.

Kıymetli kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Kıymetli kelimesinin eş anlamlısı değerlidir. Değerli kelimesi ile ilgili aşağıdaki cümleler kurulabilir: