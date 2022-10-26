Kız çocukları okullu oldu

Türkiye'de son 20 yıl içinde eğitime yapılan yatırımlar okullaşma oranlarını rekor seviyeye taşıdı. Son yirmi yılda okullaşma oranlarının artmasıyla 2000'li yıllarda 5 yaştaki okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 11 iken bugün itibarıyla yüzde 95'e ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken bugün yüzde 95 oldu. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 iken bugün yüzde 48. Böylece Türkiye, ilk kez son 20 yılda OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına erişti. Okullaşma oranları en çok kız çocuklarına yansıdı. 2000'li yıllarda kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 39 iken bugün itibarıyla yüzde 95'e ulaştı. Böylece ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ''Kız çocuklarına yönelik sosyal destek kapsamında yapılan şartlı yardımlar ile eğitimde demokratikleşme atılımlarıyla başörtüsü yasağı ve katsayı gibi antidemokratik uygulamaların kaldırılması, kız çocuklarının okullaşma oranlarını da rekor seviyelere ulaştırdı'' denildi.

BAKAN ÖZER: SORUN KÖKÜNDEN ÇÖZÜLDÜ

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir kaynağının beşerî sermayesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Beşerî sermayesinin niteliğini arttırmadaki en önemli enstrüman eğitimdir. Dolayısıyla tüm ülkeler diğer ülkelerle de rekabet edebilmek için eğitim çağ nüfusunun tamamını okullaştırmayla ilgili çok önemli projelere imza atıyorlar.

"Bu sürecin en önemli kazananları kız çocuklarımız." diyen Bakan Özer, "Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında çok ciddi bir artış ortaya çıktı. Örneğin ortaöğretimdeki kız çocuklarının 2000'li yıllardaki okullaşma oranı yüzde 39 iken bugün yüzde 95'e ulaştı. Diğer taraftan ilkokul ve ortaokul kademesinde de kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili hiçbir sorun kalmadı ve ilk kez yirmi yılın sonunda bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili sorun kökünden çözülmüş oldu." değerlendirmesinde bulundu.