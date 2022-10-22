Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 95’e ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 95'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kız çocuklarına yönelik şartlı yardımlar ile başörtüsü yasağı ve katsayı gibi antidemokratik uygulamaların kaldırılmasıyla kız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyelere ulaştı.

2000'li yıllarda yüzde 39 olan kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı bugün itibarıyla yüzde 95 oldu. Böylece ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları geçti.

Son 20 yılda okullaşma oranlarının artmasıyla 2000'li yıllarda yüzde 11 olan okul öncesi okullaşma oranı yüzde 95, yüzde 44 olan ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95, yüzde 14 olan yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 48 oldu.

Böylece Türkiye, OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına erişti.

2016'dan itibaren ortaokulda, 2014'ten itibaren ise yükseköğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının oranını geçti.

"TÜM EĞİTİM KADEMELERİNDE OKULLAŞMA ORANLARI YÜZDE 90'LARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beşeri sermaye niteliğini artırmadaki en önemli enstrümanın eğitim olduğunu belirtti.

2000'li yılların başında Türkiye'nin okul öncesi, ortaöğretim ve yükseköğretimde okullaşma oranlarının yüzde 50'nin altında olduğunu bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda bir taraftan tüm il ve ilçelerdeki okul ve derslik yapma seferberliği diğer taraftan okullaşma oranlarını arttırmak için özellikle sosyoekonomik seviyesi dezavantajlı ailelerin eğitime katılımını desteklemek için uygulamaya sokulan eğitim politikalarıyla birlikte eğitim sistemimiz devasa bir dönüşüme tanıklık etti. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları yüzde 90'ların üzerine çıktı."

2000'li yıllardaki okullaşma oranlarına ilişkin bilgiler aktaran Özer, "Örneğin 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'ken bugün yüzde 95'e ulaştı. Yine ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'lerden yüzde 95'lere ulaştı. Diğer taraftan ilkokul ve ortaokuldaki okullaşma oranları da yüzde 100'e yaklaştı. Örneğin bugün itibarıyla ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 99,63'e ulaşırken ortaokullardaki okullaşma oranları da yüzde 99,44'e ulaşmış bulunuyor. " ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının okullaşma oranlarında çok ciddi bir artışın ortaya çıktığını dile getiren Özer, "İlkokul ve ortaokul kademesinde kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili hiçbir sorun kalmadı ve ilk kez 20 yılın sonunda bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili sorun kökünden çözülmüş oldu." değerlendirmesini yaptı.