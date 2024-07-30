Kızlar Sivrisi Nerede, Hangi İlçede? Antalya Kızlar Sivrisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kızlar Sivrisi, 3 bin 86 metre yükseklikte yer alıyor. Diğer zirvelere kıyasla yüksek bir zirvesi olmadığı düşünebilir. Ancak tırmanışa deniz seviyesinden başlandığı için, zirveye ulaşımın hiç azımsanacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Bu dağcılık yapan bireyler için büyük bir meydan okuma olarak görülebilir. Tırmanmak kadar bulunduğu konuma gitmekte önemlidir. Antalya Kızlar Sivrisi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular burayı merak eden bireylerin karşısına çıkabilecek tarzdadır.

Kızlar Sivrisi Nerede, Hangi İlçede?

Kızlar Sivrisi Dağı (Akdağ), Türkiye'nin batısındaki Batı Toros sıradağlarından biri olan Beydağları'nın en yüksek noktasıdır. Kızlar Sivrisi, Türkiye'de Akdeniz'e paralel olan Toros sıradağlarının batı kesimindeki dağ silsilesinde yer almaktadır. Bu dağ silsilesinin adı Beydağları'dır. Beydağları'nın en yüksek noktası Kızlar Sivrisi'dir. Kızlar Sivrisi, Antalya il sınırları içerisinde yer almaktadır.

Antalya Kızlar Sivrisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kızlar Sivrisi, Antalya sınırları içerisindedir. Antalya şehri turistik bir şehir olduğu için ulaşım oldukça kolaydır. Havayolunu tercih ederseniz; Antalya Havalimanı ile günün her saatinde şehre ulaşım sağlayabilirsiniz. Ardından servislerle şehir merkezine gidebilirsiniz. Şehir merkezinden Antalya'nın Elmalı ilçesine giden otobüslere binerek Kızlar Sivrisi istikametinde ilerleyebilirsiniz. Elmalı'ya ulaştıktan sonra araç kiralamanız ya da taksiye binerek Büyüksöğle köyüne gitmeniz gerekiyor. Köye ulaştıktan sonra patikadan yürüyerek 1950 metre yükseklikte bulunan Todosk dağ evine ulaşabilirsiniz.

Kızlar Sivrisi'ne gitmek için karayolunu tercih ederseniz; Yine de çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Antalya Şehir Otogarı'na her gün düzenlenen otobüs seferleri ile Antalya'ya ulaşabilirsin. Ardından otogardan kalkan otobüslerle Elmalı ilçesine ulaşabilirsin. Elmalı ilçesine ulaştıktan sonra aynı güzergah ile Kızlar Sivrisi'ne ulaşabilirsiniz.