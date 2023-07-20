KKTC Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’ni Cumhurbaşkanı Tatar açtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan "Güzel Sanatlar Haziran Sergisi"nde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve ödüllü akademisyen sanatçıların 50 eseri yer alıyor.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen serginin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç konuşma yaptı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda düzenlenen anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Yakın Doğu Üniversitesi'nin ortaya koyduğu bütün bu eserler, Kıbrıs Türkünün varlığına, sanatına, kültürüne ve verdiği mücadeleye güç katmaktadır. Bu değerleri ülkemize kazandıran başta Dr. Suat Günsel olmak üzere Günsel Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum." dedi.

YDÜ kampüsünde geliştirilen Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili Günsel'in Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek geçit töreninde yer alacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Benim de şahsen gururla izlediğim, Günsel projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de verdiği mücadelenin en önemli mihenk taşlarından biridir. Ülkemizde nelerin başarılabileceğine en büyük kanıttır. Günsel'in, yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek geçit törenindeki geçişini hep birlikte büyük bir gururla izleyeceğiz." diye konuştu.

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünü sanatın gücüyle kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: "Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını bütün dünyaya gösteren Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü coşkusunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile ülke olarak da yaşamaya devam edeceğiz. Gerçekleştirilecek geçit töreninde her aşaması Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tamamlanarak üretilen, ülkemizin yerli ve milli otomobili Günsel'imizin de yer alacak olması sadece biz Yakın Doğulular için değil her bir Kıbrıs Türkü için büyük bir gurur kaynağı olacak." şeklinde konuştu.

Sergi 3 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.