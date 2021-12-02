KKTC üniversiteleri BM’ye dönüştü; 144 ülkeden öğrenci eğitim görüyor

TBMM Dışişleri Komisyonu, KKTC'de yeni bir üniversite kurulmasına ilişkin anlaşmayı görüşüp kabul etti. Kıran, anlaşmayı anlatırken çarpıcı bilgiler de paylaştı. Kıran, "Ada'da şu an 22 üniversite faaliyet gösteriyor ve buralarda 108 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu akademik yılda 144 ülkeden 45 bine yakın yabancı öğrenci var. Biz KKTC'nin üniversiteleri ile uluslararası alanda adından söz ettirmesini hedefliyoruz. Buranın üniversiteler adası olmasını istiyoruz" mesajı verdi.

RUM BASINI UYDURMASI

Bazı milletvekilleri, Crans -Montana görüşmelerinde Türkiye'nin tek yönlü müdahale hakkından vazgeçtiği yönünde iddialar sızdığını hatırlatması üzerine Kıran, "Rum basınında sızdırılan, ortaya atılan birtakım iddialara algı operasyonlarıdır. Aslında dönem dönem Rum kesiminin özellikle iç siyasi gelişmeler bağlamında da adadaki çözümsüzlüğü teşvik etmek için kullandığı bir mekanizma. Aslında kendi basının da orta ya attıkları bu iddiaları bizzat Rum yönetimi kendisi çürütmüştür" diye konuştu.