Kocaman eş anlamlısı nedir? Kocaman kelimesinin eş anlamlısı

Kocaman, Türkçe bir kelimedir, Türkçede kullanılan koca "ihtiyarlamak" fiilinden türemiştir ve kocaman kelimesinin en az dört tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan kocaman kelimesinin eş anlamlısı nedir?

KOCAMAN SÖZCÜĞÜNÜN EŞ ANLAMLISI

Büyük ( Eski Türkçeden dilimize geçmiştir)

İri ( Uygurcadan dilimize geçmiştir)

Hantal ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Koca ( Türkçe bir kelimedir)

Bu dört kelime de kocaman kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

KOCAMAN KELİMESİNİN ANLAMI

Çok büyük, çok iri olma anlamlarına gelir.

KOCAMAN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Okulun önüne kocaman bir kamyon geldi.

Ali kendisine kocaman bir pamuk şeker aldı.

Binada baktığımız kedi kocaman oldu.

KOCAMAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI