Kocasinan Belediyesi gençlerin gönlünü fethediyor

Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanıyor. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerine yönelik hazırlanan merkezle geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştirilmesi hedefleniyor. Çocuklara ve gençlere robotik kodlama, yazılım ve arduinonun yanı sıra model uçaklar ve insansız hava araçlarıyla eğitim veriliyor. Teknoloji ile gençleri buluşturan Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ortaokul çağından başlamak üzere lise ve üniversiteye kadar devam edecek şekilde eğitimler veriliyor.Erkilet General Emir Gençlik Merkezi'nde gençlere Model Uçak ve İHA atölyesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi, 3D Sanal Gözlük Atölyesi ve Müslüman Bilim Adamları Atölyesi'nde temel ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde gençlere, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Gençler ayrıca, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri atölyesinde gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyor. Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi'nde, kursiyerlere tarih boyunca ülkemizde ve İslam coğrafyasında çıkan bilim insanlarının hayatları ve ortaya çıkarmış oldukları çalışmalar hakkında da bilgi aktarılıyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Erkilet Gençlik Merkezi, geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi'nde ise gençler; keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli zaman geçiriyor. Gençlik Merkezi'nde gençler, serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak daha güzel vakit geçirmektedirler. Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür ve sanat gibi alanlarda gençlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verilmektedir. Gençlere meslek edindirme, hobi ve sanatsal kurslarla yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı sunan Kocasinan Akademi, ücretsiz olan bu kurslar sayesinde değişik mesleki beceriler kazanıyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir" dedi.