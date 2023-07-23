Köklü üniversite, nitelikli eğitim

30 yılı aşkın tarihiyle köklü bir üniversite olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖ- HÜ) deneyimli akademik kadrosu, gelişmiş Ar-Ge kapasitesi ve güçlü altyapısıyla öğrencilerine nitelikli eğitimler vererek onlara Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde yer alabilme, mezun olduklarında ise rahatlıkla iş bulabilme olanağı sunuyor. 25 bini aşkın öğrencisi, 1000'den fazla akademik personeli bulunan NÖHÜ bünyesindeki 14 fakülte, 4 enstitü, bir yüksekokul, bir konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu ve 14 araştırma merkeziyle eğitim öğretim ve bilim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Sosyal bir üniversite olan NÖHÜ, öğrencilerine şu imkânları sunuyor: •Aktif öğrenci toplulukları, konser, tiyatro, söyleşi, sergi vb. etkinlikler ile teknik geziler ve şenlikler •Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri kültür ve sanat etkinlikleri, •Öğretim programları dışında farklı alanlarda gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli kurs ve sertifika programları, •Merkez yerleşke içerisinde kapalı alana sahip spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu, 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, kondisyon merkezi, step ve aerobik salonu, fitness salonu, masa tenisi ve squash ile spor faaliyeti olanakları, •750 kişi kapasiteli, çok sayıda veri tabanıyla kurum içi ve dışı dijital bilgi aktarma işlevine sahip merkez kütüphane •1600 kişi kapasiteli, 9 salonlu modern kongre ve kültür merkezi,"Hidrojen ve Yakıt Pili İhtisas Alanında Uzmanlaşan Üniversite" olarak seçilen NÖHÜ, Ar-Ge çalışmalarında öğrencilerine büyük imkânlar sağlıyor. Öğrenciler Ar-Ge çalışmalarında yer alarak akademik anlamda büyük bir gelişme imkânı elde ediyor. "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" kapsamında "Pilot Üniversite" olarak da seçilen NÖHÜ yaptığı çevre dostu çalışmalarla geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" raporunda NÖHÜ "Bitki Koruma" çalışmalarında en büyük hacme sahip olmakla beraber bu alanda en kaliteli ikinci üniversite olarak ifade ediliyor.