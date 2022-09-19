Konçuy Ne Demek? Eski Türklerde Konçuy Kime Denir, Kökeni Nedir?

Eski dönem film ve dizilerinde, tarihi kaynaklarda, tarih derslerinden duyduğumuz konçuy kelimesi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için konçuy etimoloji konusunda detaylara ve 'Göktürkçe konçuy ne demek?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylı bilgiler...

Konçuy Ne Demek, Kökeni Nedir?

Konçuy ismine bazı edebi eserlerde ve tarihi kaynaklarda denk geliriz, bugünkü dilimiz Türkçe'nin atası Öz Türkçeden miras olan bu kelimenin anlamını sizler için araştırdık. Eski Türkçeden bugünün Türkçesine kadar gelmiş ve günümüzde kız çocuklarına isim olarak da kullanılan konçuy kelimesi prenses, soylu kız demektir. Kökeni Eski Öz Türkçeye dayanan konçuy ismi, Göktürkçe kaynaklarda da mevcuttur.

Eski Türklerde Konçuy Kime Denir?

Eski Türk toplumlarında konçuy ismi kağan kızlarına ve soylu kızlara verilen bir isimdir. Eski Türklerde önemli devlet adamlarının kızlarına ve evlendikleri eşlerine konçuy ismi verildiği bazı kaynaklarda geçmektedir. Tiginlerin eşlerine konçuy ismi , Kağanların eşine ise katun ismi verilirdi. Göktürkçe diline ait olan konçuy kağan kızı, prenses, soylu kız ve soylu adamların eşlerine verilen bir isimdir.