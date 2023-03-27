Konfüçyanizm Hangi Ülkenin Milli Dinidir? Konfüçyanizm Hangi Ülkelerde Var?

Kongzi Konfüçyüs M.Ö. 551'de Çin'de Lu eyaletinin Tsou şehrinde dünyaya gelmiş bir filozoftur. Kongzi Konfüçyüs'ün fikirlerini öncü olarak alan bir din oluşmuştur. Konfüçyanizm hangi ülkenin milli dinidir, sorusuna Kongzi Konfüçyüs'ün de doğduğu yer olan Çin'in 1912 yılına kadar milli dini olmayı sürdürmüştür yanıtını veririz. Konfüçyanizm hangi ülkelerde var, dediğimizde uzak doğu ülkelerine yayıldığını öğreniriz. Halen günümüzde bu dini sürdüren bireylerin olduğunu söyleyebiliriz.

Konfüçyanizm Hangi Ülkenin Milli Dinidir?

Kongzi Konfüçyüs'ün M.Ö. 551 - M.Ö. 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılmaktadır. Çin'de Lu eyaletinin Tsou şehrinde doğduğu ve yine aynı yerde hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Kongzi Konfüçyüs çin geleneklerini düzenleyip yeni nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Hala çin ve çevre ülkelerde ahlaki değerlerin birçoğu Kongzi Konfüçyüs tarafından ortaya atılmıştır. Bu ahlaki değerlere günümüzde "sosyal yapışkan" denilmektedir. Bu nedenle iki bin yıldan fazla süren bir din olarak görülmüştür. 1912 yılına kadar Çin'in resmi dini olarak kabul edilmiştir.

Bazı kaynaklara göre Kongzi'nin etkisi, öğrencileri ve takipçileri sayesinde ölümünden kısa süre sonra görülmeye başlandı. Takipçilerinden Mensiyüs ile Hsun Zi, Kongzi düşüncesine kendi fikirlerini, kendi vurgularını da katarak, seçkinlerin eğiticisi oldular. Kısa ömürlü Ch'in hanedanlığı döneminde (MÖ 221-MÖ 205) Kongzi ve ekolü yok sayıldı. Fal, tıp ve tarım kitapları dışındaki kitapların yakıldığı bu dönemde Lun Yu da yakılan kitaplar arasındaydı. Ancak geçici bir unutuluştan sonra hükümdarlar Kongzi'nin kuramının, feodal toplumun istikrarı için çok yararlı olduğunun farkına vararak, Kongziciliği devletin yasal öğreti ideolojisi konumunu tanıdılar.

Konfüçyanizm Hangi Ülkelerde Var?

Konfüçyanizm dininin özellikleri şu şekildedir:

Erdemli olmanın ilk aşaması hoşgörü olarak bilinir.

Adaletin ödül ve cezalar ile değil de dinsel törenler ile sağlanacağına inanılmaktadır.

Budizm gibi dinlere göre fark olarak tek tanrı inancını benimsemesi bilinir.

Tanrı, "yolları birleştiren tek ip" anlamını taşır.

Konfüçyanizm dininde yıldırım, yağmur ve rüzgâr doğa olaylarından biri olarak görülmektedir. Diğer dinler bünyesinde yıldırım, yağmur ve rüzgâr bir tanrıya atfedilmektedir.

Bu din içerisinde güzellik ve erdem kavramları önemli bir yer tutmaktadır.

Başta Çin olmak üzere çevresinde bulunan bazı uzak doğu ülkelerinde de etkileri görülmektedir. Hala günümüzde Konfüçyanizm'in 350 milyon civarında öncüsü vardır.