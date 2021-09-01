Konservatuvar öğrencisi Yücel’e, ‘Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödülü

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman eğitmeni Lili Tchumburidze'nin öğrencilerinden Ada Yalın Yücel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Brüksel Müzik Yarışması'nda keman kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Birçok ülkeden öğrencilerin katıldığı yarışmada, uluslararası isimlerden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda birincilik alan Ada Yalın Yücel, yarışmadaki performansı nedeniyle jüriden bir keman hocasının önerisi ve yarışma organizasyonunun da oluruyla burslu olarak Almanya Bavyera Müzik Akademisi Münih Marktoberdorf Uluslararası Genç Solistler Yaz Akademisi'ne burslu olarak davet edildi.

Tüm dünyadan üstün yetenekli öğrencilerin müzik eğitimi aldığı bu okulda masterclass eğitimine katılan Yücel, Mersin Üniversitesi'ni uluslararası platformda başarıyla temsil etti.