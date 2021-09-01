Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Konservatuvar öğrencisi Yücel’e, ‘Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödülü
Giriş Tarihi: 1.9.2021 12:09 Son Güncelleme: 1.9.2021 13:11

Konservatuvar öğrencisi Yücel’e, ‘Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödülü

BEKİR COŞKUN
Konservatuvar öğrencisi Yücel’e, ‘Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödülü

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Ada Yalın Yücel, düzenlenen Uluslararası Brüksel Müzik Yarışması'nda keman kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman eğitmeni Lili Tchumburidze'nin öğrencilerinden Ada Yalın Yücel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Brüksel Müzik Yarışması'nda keman kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Birçok ülkeden öğrencilerin katıldığı yarışmada, uluslararası isimlerden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda birincilik alan Ada Yalın Yücel, yarışmadaki performansı nedeniyle jüriden bir keman hocasının önerisi ve yarışma organizasyonunun da oluruyla burslu olarak Almanya Bavyera Müzik Akademisi Münih Marktoberdorf Uluslararası Genç Solistler Yaz Akademisi'ne burslu olarak davet edildi.

Tüm dünyadan üstün yetenekli öğrencilerin müzik eğitimi aldığı bu okulda masterclass eğitimine katılan Yücel, Mersin Üniversitesi'ni uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konservatuvar öğrencisi Yücel’e, ‘Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA