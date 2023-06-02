Köpekler çok güçlü koku alma duyusuna ve çok keskin görme yetisine sahip hayvanlardan biridir. İnsanların en yakın arkadaşı olan köpekler, sahiplerini de ailesi olarak görmektedir. Köpeklerle ilgili yaygın olan birçok yanlış inanış mevcuttur. Bu inanışlardan biri de onların görme yetisiyle ilgilidir. Bu yazımızda sizler için köpekler nasıl görür, köpekler renkleri nasıl görür, siyah beyaz mı gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Köpekler Nasıl Görür?

Pek çok hayvan türünde olduğu gibi köpekler üzerinde de birtakım araştırmalar yapılmıştır. Onların dünyayı nasıl gördüğü, renkleri ayırt edip edemediği hakkında pek çok bilimsel çalışma mevcuttur. Bu bağlamda köpekleri çok seven veya köpek sahibi olan çok sayıda kişi köpekler dünyayı nasıl görür diye merak etmektedir. Köpeklerin dünyası şüphesiz ki insanlardan çok farklıdır. Onlar dünyayı insanlar gibi görememekle birlikte çok keskin görme yetisine sahiptirler. Özellikleri geceleri insanların aksine çok net etrafı görmektedirler. Köpeklerin retinasının hemen alt bölümünde tapetum ismiyle tanımlanan bir tabaka mevcuttur. Bu tabaka sayesinde geceleri çok keskin görürler ve avlarını daha kolay yakalarlar.

Köpekler Renkleri Nasıl Görür?

Köpeklerin göz retinasında toplam iki kon hücresi mevcuttur. Bu hücreler sayesinde bazı renkleri ayırt edebilirler. Loş ışık ya da zifiri karanlık fark etmeksizin onlar her yeri çok net bir şekilde görebilmektedir. Konuyla ilgili karşımıza çıkan çok sık çıkan sorulardan biri köpekler siyah beyaz mı görür sorusudur. Köpeklerin renkleri ayırt edemediği inanışı çok fazladır. Ancak bilinenin aksine bu sevimli hayvanlar bazı renkleri çok net bir şekilde seçebilmektedir. Köpeklerin görme alanı 240 derece olarak bilinmektedir. Gözleriyle en yan kısımları dahi çok net bir şekilde görebilirler. Köpeklerle ilgili bilinen en yanlış bilgilerden biri hiçbir rengi görememeleridir. Bu bilgi doğru değildir. Onlar yalnızca yeşil ve kırmızı renkleri seçememektedir. Mavi veya sarı tonlarında olan her şeyi net bir şekilde ayırt edebilirler.