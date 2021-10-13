Köy okulunda kitap sevinci

Mardin
'in Midyat
ilçesine bağlı Budaklı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, kütüphanelerine kavuşmasıyla büyük sevinç yaşadı. Kütüphanesi olmayan ve 210 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Budaklı Köyü İlk ve Ortaokulu'nun kullanılmayan bir bölümü, Ebru Gündeş Fan Kulübü
'nün desteğiyle bakımı yapılarak düzenlendikten sonra 2 bin kitaplı kütüphaneye dönüştürüldü. Okulun 6'ncı sınıf öğrencisi Aylin Akıncı
"Okulumuzda yeni bir kütüphane açıldı. Bu kütüphane için çok sevindik, hem arkadaşlarım hem de kendim için çok sevindim. Artık arkadaşlarımız ve bizler için bir okuma alanı oldu burası. Kitap okuduğumuz zaman dersleri daha iyi dinleyebiliyoruz, zihnimiz açılıyor ve bu kitap okumanın sonucunda ben avukat olmak istiyorum" dedi.