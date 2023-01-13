Köy Yaşam Merkezleri köylerin kalbi oluyor

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa ve bilim okulu gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelere, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

Kullanılmayan köy okullarının onarımının yapılarak kısa sürede tekrar köylere kazandırıldığı projenin hayata geçmesiyle birlikte Kastamonu'da da birçok köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü ve yeniden faaliyete geçirildi.

Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor. Bu sayede her yaştan katılımcı, usta öğreticilerimiz kanalıyla yerleşim yerlerinden uzaklaşmadan eğitime erişim sağlıyor.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde 16 Köy Yaşam Merkezinin faaliyet gösterdiği, her bir yaşam merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra uygulamalı ilk yardım eğitimlerinin de verildiği kaydedildi.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesi gören bu merkezlerin Kastamonu geneline yayılması amacıyla çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Köy Yaşam Merkezlerinde açılan ana sınıfları sayesinde çocuklarımız, ebeveynleriyle aynı çatı altında eğitim görebiliyor. Her yaştan katılımcının ilgisini çeken, el emeği ürünlerin gelecek nesillere aktarımına imkan sağlayan Köy Yaşam Merkezlerimiz; mesafeleri aşarak kursiyerlerimize yerinde ve hayat boyu öğrenme imkanı sağlıyor. El becerileri gelişen kursiyerlerimiz, üretimleriyle aile ekonomisine de katlı sağlıyor. Köy yaşam merkezlerimizde aile okulu, ailede ilk yardım, trafik eğitimi, makine nakışı, makrome örgü, perde dikimi, yatak odası tekstili, arıcılık gibi 15 farklı alanda 220 kursiyere eğitim verilmiş olup 117 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmıştır. Kurs çeşitliliğimiz ve kursiyer sayımız artmaya devam edecektir. İlimiz genelinde faaliyet gösteren 9 ana sınıfı ve köy yaşam merkezi, 5 ilkokul ve köy yaşam merkezi ile 2 kurs merkezi olmak üzere toplam 16 köy yaşam merkezimize ek olarak yapımını planladığımız 48 yeni yaşam merkezimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."