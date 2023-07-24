KTÜ, araştırma üniversitesi oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı" kapsamında "Türkiye'nin Araştırma Üniversiteleri" arasında yerini aldı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı "Üniversitemizin bu stratejik amacına ulaşmasında katkıları olan değerli akademik ve idari personelimize teşekkür ederim" dedi. "KTÜ'de 2022 yılı itibarı ile 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulunda 54 lisans ve 32 önlisans programı, 6 enstitüde 83 yüksek lisans ve 55 doktora programı ile yürütülmektedir. 30 bini aşkın öğrencisi ve 250 binden fazla mezunuyla büyük bir aile olan üniversitemiz, sizlerle büyümeye devam edecek. Yarım asırlık tarihi ve akademik tecrübesiyle KTÜ'nün öğrencisi ve mensubu olmak bir ayrılacaktır" diyen Rektör Çuvalcı aday öğrenciler için KTÜ'yü şöyle tanıttı:Üniversitemiz, 1955 yılında başlayan kuruluş yolculuğunu, 2021-2022 akademik yılında "Araştırma Üniversitesi" seçilerek yükseköğretim sistemimiz içerisindeki güçlü yerini alarak tamamlamış bulunmaktadır. Üniversitemizin başarıları, büyük bir ekip çalışması, özveri, güven ve bağlılık ilkeleriyle ortaya çıkmaktadır. Alanında en iyilerden oluşan, tecrübeli akademik ve idari kadromuz, çok kültürlülüğü sağlayan uluslararası öğrencilerimiz hedefimize ulaşmamızda önemli katkı sağlamaktadır.Üniversitemizde bu katkılarla birlikte siz değerli öğrencilerimiz, tarih ve doğanın bütünleştiği doğal bir arboretum eşliğinde eğitim alacak ve bu süreçte kendinizi kişisel ve akademik açıdan geliştirebileceksiniz.Köklü ve güçlü bir aile olan, ilim ve irfan yoluna gönül vermiş Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin, temel önceliği; araştırmaya, eğitime ve topluma katkı misyonlarında yenilikçiliğe ve girişimciliğe odaklanarak ulusal ve uluslararası katma değer üretecek liderler yetiştirmektir. Bir aile olarak KTÜ'de kolektif akıl, ulusal ve ahlaki değerleri koruyan, adil, şeffaf ve güvenilir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Öğrencilerimizi içinde bulunduğu coğrafyanın tüm değerlerine sahip çıkan, milli zenginliklerini koruyan, geliştiren, "gelişimci", "girişimci", "yenilikçi" ve "rekabetçi" anlayışı ile öğrencilerimizi dinamizmini birleştiren bir anlayışla geleceğe hazırlıyoruz.