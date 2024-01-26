KTÜ İLAFAR “OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk belgesi” aldı

KTÜ'den yapılan açıklamada," İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU); klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemidir. İLU prensipleri; çalışmanın kalitesinin, güvenilirliğinin, bütünlüğünün; doğrulanabilir sonuçlarının raporlanmasını ve verilerin izlenebilirliğinin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır" denildi.

OECD İLU İlkeleri; hükümetler tarafından gelecekteki bilimsel güvenlik çalışmalarının kalite ve veri güvenilirliğinin sağlanabilmesi için düzenleyici kontrol mekanizmaları olarak ihdas edildiği belirtilerek, Uluslararası uyumlaştırılmış İLU İlkeleri, OECD tarafından düzenlenmiş ve 1981 yılında yayınlanmıştır. Birçok ülkede, OECD İLU uygunluğu, bir düzenleyici kontrol mekanizması olarak kanunlarda yer almakta. "OECD İLU" İlkeleri'nin odak noktası, çalışmaların özgün olmasıdır. OECD İLU İlkeleri, laboratuvarlar için şartları ortaya koyan kalite yönetim sistemleridir. İLU (İyi Laboratuvar Uygulamaları) OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında uyumlaştırıldığından, hükümetler diğer ülkelerden gelen verileri, geçerli ve kabul edilebilir nitelikte olacağına dair güvence ile kabul etmektedir"

Ulusal ve uluslararası alanda piyasaya sürülen ürün ve hizmetlerin kalite ile güvencesinin teminatı olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Türkiye'nin akreditasyon alanında tek yetkili ulusal otoritesidir. TÜRKAK, dünyanın en büyük 10'uncu, Avrupa'nın ise en büyük 5. akreditasyon kurumudur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TÜRKAK, 2022 yılında başvuruda bulunan KTÜ İLAFAR'da; 16 Ağustos 2022 tarihinde ön denetim, 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında tam denetim ve 11 Kasım 2023 tarihinde ise takip denetimi yaparak denetim sürecini tamamladı. Denetimler sonucunda, TÜRKAK Yönetim Kurulu'nun 23 Ocak 2024 tarihli kararı ile KTÜ İLAFAR'a, "OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı" verildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ İLAFAR'da yürütülen başarılı bilimsel çalışmaları yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. F. Sena Sezen ve İLAFAR'ın tüm akademik ve idari personelini, başarılı bilimsel araştırmaların ortaya çıkması sürecinde sarf ettikleri emek ve literatüre kazandırdıkları özgün çalışmalar ve bu çalışmaların somut ürünü olan başarı belgesi adına tebrik ederek KTÜ İLAFAR bünyesinde gerçekleştirilecek başarılı araştırmaların devamını diledi.

"ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ" MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Rektör Çuvalcı, "Ülkemizde İLAFAR ile birlikte OECD İLU Uygunluk Belgesi olan 12 merkez bulunmaktadır. Bu merkezlerin 9'u, özel sektör; 1'i, T.C. Sağlık Bakanlığı ve 2'si, devlet üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İLAFAR'ın bu başarısı ile KTÜ, bu akteditasyona sahip iki devlet üniversitesinden biri oldu. KTÜ İLAFAR, almaya hak kazandığı OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin sahip olduğu "Araştırma Üniversitesi" marka değerine ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacağı gibi ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nda yer alan ve öncelikli sektörlerden biri olan ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki milli ve yerlilik oranının yükselmesine; yapacağı test, analiz ve araştırmalar ile destek olacaktır"