Kuantum Fiziği Nedir? Kuantum Fiziği Neyi Savunur, Yasaları Neler?

Modern bilimin oldukça popüler bir çalışması olan kuantum fiziği nedir sorusu uzun zamandan beri akıllara takılan bir sorudur. Aslında bu sorunun cevabı kuantum fiziği neyi savunur sorusunu da cevaplar niteliktedir. Ama bunlardan önce kuantum fiziğinin alanı ne, kurucusu kimdir bu sorulara bakmak gerekir. Daha iyi kavrayabilmek adına kuantum yasaları hakkındaki araştırmalarımızı sizlere sunacağız. Haberimizin devamında kuantum fiziği nedir sorusunun cevabını ayrıntıları ile başlıklar halinde bulabilirsiniz.

Kuantum Fiziğinin Kurucusu Kimdir?

Kuantum mekaniği bilinen diğer adı ile Kuantum fiziği, atom ve atom altı parçacıkları inceleyen temel bir fizik dalıdır. Kuantum fiziğinin temelleri 20. yüzyılın başlarında Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli gibi bilim insanlarınca atılmıştır. Belirsizlik ilkesi, anti madde, Planck sabiti, kara cisim ışınımı, dalga kuramı, Kuantum alan kuramı gibi kavram ve kuramlar bu alanda geliştirilmiş ve klasik fiziğin sarsılmasına ve değiştirilmesine neden olmuştur.

Kuantum Fiziği Nedir?

Fizik, insanların doğayı anlamasında yardımcı olur. Atomların, elektronların, fotonların, moleküllerin kısacası çoğu şeyin davranışını tanımlayan kuantum fiziği ise karmaşık yapısı ile sürekli yeni bilgilerin keşfedildiği oldukça geniş bir bilim dalıdır. Birçok alanda kullanılan elektronların nasıl hareket ettiğini, ışık fotonlarının bir cihazda nasıl ışınlara, enerjiye dönüştüğünü hatta güneşin nasıl yanmaya devam ettiğini anlamak istiyorsanız kuantum fiziği hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu başlangıçta karmaşık gelebilir. Nedeni ise, insanların günlük yaşamlarında atom gibi minik nesnelerle herhangi bir deneyime sahip olmamalarıdır. Bu nesnelerin varlığını biliriz, her zaman etrafımızdadır. Fakat görebilmek için güçlü mikroskoplar ve diğer teknolojik aletlerin yardımı gerekir.

Kuantum fiziği, atom ve atom altı düzeyde madde ve enerjinin doğasını ve davranışını açıklamaya çalışan modern bir fizik türüdür. Yani, evrende bulunan maddelerin, atomların kısacası çoğu şeyin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur. Doğadaki en küçük şeyleri bile anlamlandırmak adına maddenin davranışını ve atomların içinde meydana gelen hareketleri inceler.

Maddeler, belirli bir hacme sahiptir ve evrende bir alan kaplayan şeylerin bütünüdür. Yani, bir nesnenin içindeki malzeme miktarıdır. Atomlar, maddenin en küçük birimidir. Evrendeki her şey atomlardan oluşur ve vücudumuzda dahi milyarlarca atom bulunur.

Kuantum fiziği atom altı parçacıkların ve atomların hareketlerini dalgalar olarak tanımlar.

Kuantum kuramı, atom ve atom altı düzeyde madde ve enerjinin doğasını ve davranışını açıklayan modern fiziğin teorik temelidir. Modern fiziğin iki temel bilimsel yasası vardır: Kuantum fiziği ve genel görelilik. Bu iki bilimsel yasanın farklı çalışma alanları vardır. Kuantum fiziği doğadaki en küçük nesneleri incelerken; görelilik doğayı, gezegenleri, galaksileri bir bütün olarak evren ölçeğinde incelemektedir.

Bu bilim, doğanın yapı taşlarının özelliklerini ve davranışlarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Kuantum fiziği, her şeyin temel yapı taşlarının, atomu oluşturan küçük parçacıkların kuvvetlerini ve doğasını açıklar ve teorileştirir. Atomların nasıl var olduğu ve nasıl etkileşime girdiği kuantum fiziğinin temelidir. Kuantum fiziğinin zorluğu ve ayrıca çekiciliği, normal boyuttaki maddenin etkileşim biçimlerinin ve fizik yasalarının atom altı ölçeğindekilerden farklı olmasından kaynaklanır.

Kuantum fiziği, fiziksel fenomeni mikroskobik ve atomik yaklaşımlarla açıklayan, maddenin ikili davranışını dikkate alan bilim dalıdır. Madde ve enerjinin en temel düzeyinde incelenmesini içeren bu bilim dalı, aslında günlük hayatımızın eksiksiz bir resmini elde etmemiz için fizik bilgimizdeki boşlukları kapatır. Kuantum fiziği, duyularımızın kavrayamadığı evrende bulunan her şeyin diğer şeylerle nasıl bağlantılı olduğunu ortaya çıkarabilir.

Kuantum Yasaları

Kuantum fiziği ve onunla birlikte hayatımıza giren 7 evrensel yasa şu şekildedir:

- Dışavurum yasası

- Çekim yasası

- Saf arzu yasası

- Paradoksal niyet yasası

- Uyum yasası

- Doğru eylem yasası

- Genişleyen etki yasası