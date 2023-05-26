“Küçük Hayvan İç Hastalıkları” kitabını Türkçeye kazandırdı

Veteriner hekimliğinde temel kaynaklardan olan bin 600 sayfalık "Küçük Hayvan İç Hastalıkları (Small Animal Internal Medicine)" kitabı Prof. Dr. Seyrek İntaş'ın editörlüğünde Yrd. Doç. Dr. M. Ege İnce'nin de desteğiyle orijinal tasarımına sadık kalınarak Günhan Arel Saydam tarafından Türkçe'ye çevrildi. Kitabın öğrenciler ve akademisyenler kadar veteriner hekimlerin de başucu kitaplarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, "Akıcı ve kolay okunur bir dili ve zengin görselleri olan kitap, öğrencilere kolay öğrenme imkanı sağlıyor. İç Hastalıkları alanda tüm konuları, teşhisten tedaviye kadar detaylı şekilde açıkladığı için akademisyen ve hekimler tarafından da çok fazla ilgi görüyor" dedi.

İngilizcenin bilimin evrensel dili haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, bu nedenle pek çok alanda, en güncel bilgileri içeren temel kaynakların da İngilizce olduğunu söyledi. Bu kaynakları Türkçe'ye kazandırmanın önemine değinen Prof. Dr. Seyrek İntaş, "Türkçe kaynakların artması için bu çalışmaları yapıyoruz. Yurt dışına gittiğiniz zaman bir kütüphanede İngilizce kitapların yanında mutlaka ana dile çevrilmiş anlatımları da vardır. Yaptığımız çeviri ile veteriner hekimlik alanının bu önemli eserini Türkçe'ye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.