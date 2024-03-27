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Giriş Tarihi: 27.3.2024 09:38 Son Güncelleme: 27.3.2024 09:39

Küfüv Ne Demek? İslam Hukukunda Küfüv Ne Anlama Gelir?

İslam hukuku, dinsel kökenli hukuk kurallarını ve bunların uygulama esaslarını ifade eder. Bazen fıkıh bazen de şeriat kavramları ile beraber kullanılmaktadır. Bu kavram ve terimler içinde yer alan tüm ukubat kurallarına da İslam hukuku denmektedir. İslam hukuku dine göre uygulamalar esasken bu uygulamalar da kendi içinde belli kavramlarla adlandırılmaktadır. Bunlardan biri de küfüvdür. Küfüv ne demek ile sözlük anlamını öğrenilirken İslam hukukunda küfüv ne demek, İslam hukuk alanında değerlendirilmektedir.

Küfüv Ne Demek? İslam Hukukunda Küfüv Ne Anlama Gelir?

İslam hukukunda kanunlar ve kurallar, fıkıh ve şeriata göre değerlendirilerek uygulamaya koyulmaktadır. Bu alandaki tüm kanun ve cezalarda İslam hukuku gözetilmektedir. İslam hukukunda karşılaşılan durumlar ve olaylar karşısındaki kurallar için de kendi içindeki kavramlarla ve terimlerle karşılanmaktadır. Bunlardan biri de küfüvdür. İslam hukukunda küfüv ne anlama gelir ve küfüv ne demek, soruları hem kelime anlamını hem de işlevini açıklamaktadır.

Küfüv Ne Demek?

İslam hukuku, içindeki kanun ve kuralları dini temel alarak uygulayan kaynağı fıkıh ve şeriat olan bir hukuk türüdür. İslam hukuku içinde birden fazla terim ve kavramı barındırırken bur terim ve kavramların her birinin açıklayıp tanımladığı durum ve olaylar vardır. Bu durum ve olaylar karşısında açıklama getiren ve tanım yapan terimlerden biri de küfüvdür. Küfüv, sözlük anlamı olarak "eşitlik, denklik, benzerlik ve yeterlik" anlamlarına gelmektedir. Bir fıkıh terimi olan küfüv, İlam hukukunda evlilik konusunu kapsayan kavramlardan biridir.

İslam Hukukunda Küfüv Ne Anlama Gelir?

Küfüv, İslam hukukunda bir fıkıh terimi olarak geçmektedir. İslam hukukuna göre küfüv, Evlenecek eşler arasında dinî, ekonomik ve de sosyal konum alanında denkliği anlatan fıkıh terimidir. Evlenecek eşler arasındaki belli konularda denkliğin/eşitliğin bulunmasını ve daha çok da evlenecek eşlerden erkeğin kadına denkliğini/eşitliğini ifade etmektedir.

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Küfüv Ne Demek? İslam Hukukunda Küfüv Ne Anlama Gelir?
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