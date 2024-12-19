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Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:43 Son Güncelleme: 19.12.2024 10:44

Kulaktan Kulağa Oyunu Komik Cümleler - Eğlenceli Kulaktan Kulağa Oyunu Örnekleri

İnsanların çocukluk döneminde oynadıkları çeşitli oyunlar vardır. Bunların bir kısmı takım halinde bir kısmı da bireysel oynanan oyunlardır. Eskiden oyunlar daha çok mahalle ortamında sokakta oynanırdı. Günümüzde bu durum çok değişti. Artık yetişkinler ve çocuklar dijital ortamlarda oyunlar oynuyorlar. Eski oyunların arasında eğlenceli kulaktan kulağa oyunu komik cümleler ve örnekleri gösterilebilir.

Kulaktan Kulağa Oyunu Komik Cümleler - Eğlenceli Kulaktan Kulağa Oyunu Örnekleri

Oyun oynamak büyük küçük her insanın ihtiyaç duyduğu bir etkinliktir. Büyükler daha çok satranç, tavla, okey gibi oyunlar oynarken çocuklar ve gençler takım oyunlarını tercih etmekteler. Okulda veya dışarda arkadaş gruplarıyla oynanan çok çeşitli oyunlar vardır. Futbol, basketbol, voleybol gibi top oyunlarının yanında herhangi bir objeye gerek duyulmadan oynanan oyunlar da vardır. Eğlenceli kulaktan kulağa komik cümleler ve örnekleri bu oyunlardan biridir.

Eğlenceli Kulaktan Kulağa Oyunu

Kulaktan kulağa oyunu bir veya iki kişi ile oynanabilecek bir oyun değildir, ancak grupla oynanabilir. Dünyanın birçok yerinde çok eski dönemlerden beri oynanan eğlenceli bir oyundur. Oyunun kuralları şöyledir;

  • Dört-beş veya daha fazla oyuncuyla oynanır.
  • Oyuncuların yan yana dizilmesi gerekir.
  • Sıranın en solundaki oyuncu yanındaki oyuncunun kulağına bir cümle veya bir kelime fısıldar. Bu fısıldanan cümleyi diğer oyuncuların duymaması gerekir.
  • Fısıldanan cümle sadece bir defa söylenir tekrarlanmaz.
  • Yandaki kişi kulağına fısıldanan cümleyi kendi yanındakini kulağına söyler.
  • Bu şekilde sıranın sonuna kadar cümle veya kelime hatırda kaldığı kadarıyla söylenerek birbirine aktarılır.
  • En sondaki kişi kulağına söylenen cümleyi yüksek sesle söyler.
  • Gruptaki sıralama değişir en sondaki kişi sıranın başına geçer ve oyun bu şekilde sürüp gider.

Kulaktan kulağa oyununda kazanmak veya kaybetmek gibi bir durum yoktur. Sadece en sonuncu kişiye gelene kadar cümlenin uğradığı değişiklik eğlenceye sebep olur.

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Kulaktan Kulağa Oyunu Komik Cümleler - Eğlenceli Kulaktan Kulağa Oyunu Örnekleri
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