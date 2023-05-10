Kültepe nerede diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Konuyla ilgili araştırma yaparak bu bölgeye nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilmeniz mümkündür. Kültepe, geçmişten günümüze kadar gelen tarihi kalıntıları ile meşhur bir bölgedir. Pek çok tarih tutkunu, bu bölgeye nasıl gidileceğini merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için Kültepe nerede, Kültepe nereye bağlı ve nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarına değindik.

Kültepe Nerede?

Eski çağlardan kalan tarihi kalıntıların olduğu bölgeler ören yeri olarak adlandırılmaktadır. Kültepe de tarihi dokusuyla dikkat çeken bir yer olduğundan ören yeri olarak tabir edilmektedir. Kültepe aynı zamanda antik kent olarak da bilinmektedir. Bu antik ile alakalı en çok merak edilen konular arasında Kültepe nereye bağlı konusu yer almaktadır. Kültepe'de Hititlerden kalma birçok tarihi kalıntıya rastlanılması mümkündür. Bu tarihi kalıntılar arasında Kültepe tabletleri öne çıkmaktadır. Bu tabletler üzerinde yer alan yazılar, Asur çivi yazısı ile yazılmıştır. Kültepe nerenin ilçesi sorusu, birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Kültepe, kaniş harabelere ev sahipliği yapan antik bir kent olarak karşımıza çıkar.

Kültepe'ye Nasıl Gidilir?

Kültepe ile ilgili birçok kişinin kafasında soru işareti olan konulardan biri hangi ilde olduğudur. Kültepe, Kayseri şehrimizde yer alan tarihi yapıları ile dikkat çeken bir ören yeridir. Şehir merkezine yaklaşık olarak 23 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hititlerin Anadolu'da inşa ettiği ilk kent olma özelliğine sahip olan Kültepe'ye ulaşım için birçok farklı seçenek mevcuttur. Bu seçeneklerden biri Kayseri – Sivas Yolu üzerinden ulaşım sağlanmasıdır. Bir diğer seçenek ise Kayseri şehir merkezinden ulaşımdır. Şehir merkezinden bölgeye hareket eden birçok minibüs ve dolmuş bulunur. Detaylı konum bilgileri için haritalardan da yardım alabilmeniz mümkündür.