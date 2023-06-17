Kültür Kongresi’nde KKTC’yi temsil etti

3 gün süren, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kongreye alanında uzman birçok araştırmacı ve akademisyen katıldı. Yakın zamanda yapmış olduğu çalışmalar ve araştırmalar sonucu; Kıbrıs'ta kullanılan silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerliklerini ortaya çıkaran Doç. Dr. Yücel Yazgın'nın "Levant ve Mezopotamya Tanrı ve Tanrıçalarının Kıbrıs Silindir Mühürleri Üzerindeki Yansımalar" adlı makalesi, aynı zamanda Amazonia Investiga Journal dergisinde de yayımlanmıştı. Düzenlenen kongrede ise sunum, yayımlanan makale esas alınarak gerçekleştirildi.

Dünya tarihinde sadece sınırlı bir bölgede ve sınırlı bir süre kullanılan silindir mühürler, dönemlerinin sanat anlayışlarının yanı sıra sosyal yaşam ve ticaret hayatı ile ilgili de önemli ipuçları veriyor. Doç. Dr. Yücel Yazgın'ın çalışması da Kıbrıs ve Mezopotamya'da kullanılan mühürleri karşılaştırarak dönemin yaşantısı ve kültürler arasındaki etkileşimi ile ilgili önemli sonuçlar içeriyor. Çalışma kapsamında incelenen 214 silindir mühürden 67'sinin üzerinde insan figürleri olduğu belirlendi. Bunlardan 34'ünde ise Levant ve Mezopotamya tanrı-tanrıça figürleri olduğu tespit edildi. Bu mühürlerin Kıbrıs'ta kullanılan silindir mühürlerle karşılaştırılması sonucunda ise yüzde 79'a varan bir oranda Kıbrıs'ta da aynı figürlerin kullanıldığı belirlendi.