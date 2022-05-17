Kültürlerarası Çeşitliliği Kucaklamak Festivali

Türkiye, KKTC, Hollanda, Dubai, Nijerya, Filistin, Kazakistan, Mısır, Fas, Filipinler, Mozambik, Pakistan, Ruanda, Sierra, Sudan gibi ülkelerin de yer aldığı 30 ülkeden mimarlık öğrencileri, kendi kültürlerinden fotoğraf ve sembolleri bir mimar gözüyle geleneksel ve çağdaş mimariden de yararlanarak hazırladıkları paftalara yansıttılar.

Öğrenciler, diğer ülkelerle ilgili paftaları değerlendirerek kendi ülkeleri ile diğer ülkeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirledi. Düzenlenen ülke posteri yarışmasında ise Nijerya birincilik, Irak ikincilik ve Filistin üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Ödül töreninde ülkelerinden yerel müzikler eşliğinde dans eden öğrenciler kendi ülke mutfaklarından yemekler yaparak diğer öğrencilere ikram etti.

YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, mimari ve tasarımda çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, "Çeşitlilik, farklı bakış açılarıyla farklı fikirler üretmenin en önemli anahtarlarından biri. Günümüzde, her alanda en önemli ihtiyaçlardan biri yaratıcı fikirdir. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizi mimarlık ve sanat genel bakışıyla buluşturarak çok kültürlülüğün önemini kavramalarını hedefledik" dedi.