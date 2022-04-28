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Giriş Tarihi: 28.4.2022 14:27 Son Güncelleme: 28.4.2022 14:27

Kulüp Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kulüp Mü Klüp Mü?

Kulüp Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kulüp Mü Klüp Mü?

Dilimiz Türkçeyi layıkıyla kullanmanın en önemli şartlarından birisi de kelimeleri yazım kurallarına uygun ve yerinde kullanmaktır. Kelimeleri telaffuz ederken ne kadar dikkat etmek önemli ise, yine o kelimeleri doğru biçimde yazıya dökmek de o kadar önemlidir. Dilimizde kullanılan bazı kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgi karmaşası olabilmektedir. Özellikle dilimize sonradan girmiş yabancı asıllı kelimelerin yazılışında sıklıkla hatalar yapılmakta. Kelimelerin doğru yazılışı hakkında en net bilgileri Türk Dil Kurumu sözlüklerinin desteğiyle içeriğimizde hazırladık. Kulüp kelimesi de yazılırken sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisidir. Kulüp nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı kulüp mü klüp mu? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kulüp, dilimize sonradan Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Çeşitli sosyal yaşam mecralarında sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız kulüp kelimesi, söyleşmek, okumak, spor yapmak gibi sosyal aktiviteler için kurulmuş, yalnızca üye olanların girebildikleri yer anlamına gelir. Peki, kulüp nasıl yazılır? Doğru yazılışı kulüp mü klüp mü? İşte ayrıntılar...

Kulüp Nasıl Yazılır?

Kelimelerin geçerli ve doğru yazılış kurallarının en net bilgilerine ulaşabildiğimiz TDK sözlüklerine ve imla kuralları kılavuzlarına baktığımız zaman kulüp kelimesinin doğru yazım şeklinin 'kulüp' şeklinde olduğunu görmekteyiz. Klüp, klub gibi yazım şekilleri yanlış kullanım olarak geçmektedir. Doğru yazım şekli 'kulüp' olarak yazılır.

Kulüp Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Hafta sonları vakit geçirmek ve çocuklara aktivite olsun diye kulübe üye olduk. (Doğru kullanım)
  • Spor klüplerinin sahaları çok büyük ve kullanışlı oluyor. (Yanlış kullanım)

Kulüp Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?

  • Kulüp ( TDK'ya göre doğru)
  • Klüp, klub ( TDK'ya göre yanlış)

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