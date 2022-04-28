Kulüp Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Kulüp Mü Klüp Mü?

Kulüp, dilimize sonradan Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Çeşitli sosyal yaşam mecralarında sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız kulüp kelimesi, söyleşmek, okumak, spor yapmak gibi sosyal aktiviteler için kurulmuş, yalnızca üye olanların girebildikleri yer anlamına gelir. Peki, kulüp nasıl yazılır? Doğru yazılışı kulüp mü klüp mü? İşte ayrıntılar...

Kulüp Nasıl Yazılır?

Kelimelerin geçerli ve doğru yazılış kurallarının en net bilgilerine ulaşabildiğimiz TDK sözlüklerine ve imla kuralları kılavuzlarına baktığımız zaman kulüp kelimesinin doğru yazım şeklinin 'kulüp' şeklinde olduğunu görmekteyiz. Klüp, klub gibi yazım şekilleri yanlış kullanım olarak geçmektedir. Doğru yazım şekli 'kulüp' olarak yazılır.

Kulüp Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Hafta sonları vakit geçirmek ve çocuklara aktivite olsun diye kulübe üye olduk. ( Doğru kullanım )

) Spor klüplerinin sahaları çok büyük ve kullanışlı oluyor. (Yanlış kullanım)

Kulüp Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?