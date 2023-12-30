Küresel amaç için çalışanlara gençlerden ödül

Bilimsenol İlham Verenler Ödülleri Üsküdar Belediyesi destekleriyle Üsküdar Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Bilimsenol Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Belli "Bilimsenol olarak 2019 yılından beri bilimde fırsat eşitliği yaratarak köy şehir demeden bilim, teknoloji, girişimcilik alanlarında ilkokuldan lise seviyesine kadar gönüllü ekip arkadaşlarımızla öğrencilerin hangi alana merakı oldukları ve yeteneklerine bağlı uygulamalı eğitimler vermekteyiz" dedi. Belli, Bilimsenol Festivali Bilim İstasyonu projesinin de 15 binden fazla öğrenciye ilham olduğunu vurguladı.

YARATICILIĞINIZ ÖLDÜRMEYİN

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da katıldı. Bakanlık olarak gençlere verilen değerin altını çizdi. Boyraz ''Yaratıcılığı öldüren şey kabına sığmayan çocukların aynı kalıba sıkıştırılmasıdır. Gençlere çok önem veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Ben aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Özellikle gençlerin enerjisi, heyecanı bizim için çok çok önemli" dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 Küresel Amaç içerisinde ödül alanlar:

1-Açlığa Son İnsanizi Derneği

2-Yoksulluğa Son Sadakataşı Derneği

3-Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Aleyna Yıldız

4-Nitelikli Eğitim Ergün Karaca

5-Sosyal Etki Serra Kadayıfçı

6-Temiz Su ve Sanitasyon Nesibe Nur Şahintürk

7-Erişilebilir ve Temiz Enerji Kerem Deveci

8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 100's Club Burcu Erol

9-Eşitsizliklerin Azaltılması İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Gör.Büşra Ayaz

10-Sürdürülebilir Şehir ve Altyapılar Dr. Hayri Baraçlı

11-Sorumlu Üretim ve Tüketim Düşün Taşın Derneği Kurucusu Selim Çavuş

12-İklim eylemi Kategorisi Elif Gülsude Damar

13-Sudaki Yaşam Senstec Arge Kurucusu Ayşegül Bulut

14-Karasal Yaşam Duygu Yavuz

15-Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Fırat Semih Avşar

16-Amaçlar için Ortaklıklar

17-İlham Veren Ödülü Buğday Tanesi Film Kahramanı Serkan Bayram