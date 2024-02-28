Küresel işbirliklerin temeli bu zirvede atılıyor! Hizmet ihracatı 100 milyar dolara ulaştı

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla akademisyen de katıldığı zirvede yükseköğretim alanında yapılabilecek küresel işbirlikleri ele alındı. Tüm gün sürecek zirvede Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayının da artırılmasına yönelik bazı etkinlikler de düzenlendi. Zirve ile Türkiye'nin yükseköğretim sektörünü dünyaya tanıtmaya devam etmek, bu sektörde bir cazibe merkezi haline getirerek akademik iş birliklerini artırmak amaçlanıyor.

İLK 10'DAYIZ

Zirvede Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayıları ile hizmet ihracatı verileriyle ilgili de bilgi verildi. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2023 yılında 100 milyar dolara ulaştı. 2024 itibariyle de Türkiye uluslararası öğrenci sayısı bakımında ilk 10 sırada yer aldı.

TIP'IN EN İYİLERİ BU ZİRVEDE

ABD, Çin, Malezya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin en prestijli üniversitelerinden zirveye katılan akademisyenler biribirinden önemli panellerde de konuşmacı olarak yer aldı. Zirvenin 2'nci gününde en dikkat çeken panellerden biri ''Tıp eğitiminde küresel eğitim dönüşümü'' başlıklı oturum oldu. Panelde dünyanın en iyi Tıp eğitimi veren Batı Michigan Üniversitesi akademisyenlerinden Nancy Björklund de konuştu. Panelde Tıp eğitiminin geleceği konuşuldu ve küresel işbirliklerinin neler olabileceği masaya yatırıldı.