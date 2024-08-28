Kurtlukta Düşeni Yemek Kanundur Kimin Sözü? Kurtlukta Düşeni Yemek Kanundur Hangi Kitapta Geçer?

Popüler olup sıkça kullanılmasından önce ilk kez bir kitapta geçen bu söz, bazı durumlarda hayatta kalmanın zor olmasına işaret eder. Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılan bir sözdür. Zorda kalan bir kişiye yardım etmektense ondan faydalanmak isteyenler olacağını belirten kurtlukta düşeni yemek kanundur kimin sözü, hangi kitapta geçer sorularına verilen yanıt, bu sözü daha iyi kavrayabilmek adına oldukça önemlidir.

Kurtlukta Düşeni Yemek Kanundur Kimin Sözü?

Dilimizde sık sık kullanılır hale gelen bu söz ünlü yazar Kemal Tahir'le popüler hale gelmiştir. Çoğu dizide, filmde karşılaştığımız ve duyduğumuz kurtlukta düşeni yemek kanundur sözü aslen Kemal Tahir'in bir eserinde geçmiş, böylece sıkça duyulur hale gelmiştir.

Kurtlukta Düşeni Yemek Kanundur Hangi Kitapta Geçer?

Birçok durum karşısında kullanılan bu söz Kemal Tahir'in "Kurt Kanunu" adlı kitabında geçer. Asıl olarak İzmir Suikastını anlatan bu eser, konusu sebebiyle "Kurt Kanunu" ismini almıştır. Kitapta geçen bu sözü kitabın ismi ve konusuyla bağdaştırmak oldukça mümkün olduğundan, kurtlukta düşeni yemek kanundur sözünün anlamı biraz daha derinleşmiş oluyor.