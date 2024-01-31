Kütahya Plaka Kodu Nedir? Kütahya İl Plakası Kaçtır?

Kütahya kendi içinde Merkez bölgesi dışına çıkıldığında da çok önemli yerleşim yerlerine sahiptir. Tavşanlı, Gediz, Domaniç, Dumlupınar ve Çavdarhisar ilçeleri, Kütahya dendiğinde ilk akla gelenlerdendir. Kütahya komşuları Bilecik, Eskişehir, Afyon, Manisa, Balıkesir, Konya ve Bursa ile yakın etkileşim halinde olduğu için, Kütahya plaka kodu nedir ve Kütahya il plakası kaçtır gibi konular civar kentleri de ilgilendirmektedir.

Kütahya Plaka Kodu Nedir?

Kütahya, tarihin her alanında önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Öyle ki antik çağlarda Kütahya'nın ismi "Kotys'in Kenti" anlamına gelen Kotiaeion olarak bilinmektedir.

Kent, antik çağlarda önemli bir yerleşim yeri olmanın yanında Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu Döneminde de önemli bir Türk yurdu olmuştur.

Asırlar boyunca yaşam alanı olmuş bu kent bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Bu nedenle plaka kodu gibi kente özel bilgilerin öğrenilmesi mühimdir.

Kütahya İl Plakası Kaçtır?

Kütahya ilinin plakası 43'tür. Türkiye'de K harfi ile başlayan çok sayıda kent olduğu için alfabetik sıralamada K harfi ile başlayan kentlerin kendi içlerindeki alfabetik durumları da göz önüne alınmıştır.

Kütahya'ya en yakın olan iki plaka kodu 42 ve 44'tür. 42 numaralı plaka kodu Konya'ya aitken, 44 numaralı plaka kodu ise Malatya iline aittir.