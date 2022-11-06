Kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki kütüphaneler ve kitap sayılarına ilişkin bilgi verdi. Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi başlattıklarını hatırlatan Bakan Özer, "31 Aralık 2021 itibarıyla kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımını tamamlayarak Türkiye'de hiçbir okulumuzu kütüphanesiz bırakmadık. Proje kapsamında kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane kurulması, mevcutların modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 222 milyon lira ödenek kullandık" dedi.Proje öncesinde ülke genelinde okul kütüphanelerinde 28 milyon 677 bin kitap bulunduğuna işaret eden Özer, "Okullarımızın kitap sayısını 2022 yılı sonu itibarıyla 100 milyona ulaşmasını hedeflemiştik. Bugün itibarıyla okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yüzde 260 oranında artarak 103 milyon 174 bin 561'e ulaştı. Böylece çocuklarımızın daha fazla sayıda nitelikli eserle buluşması sağlanmış oldu" değerlendirmesinde bulundu. Özer, okulların sahip olduğu kitap sayılarına ilişkin, "Anaokullarımızda 3 milyon 355 bin 113, ilköğretimde 68 milyon 985 bin 198, ortaöğretimde 30 milyon 834 bin 250 adet olmak üzere, toplam kitap sayısı 103 milyon 174 bin 561 oldu" bilgisini verdi.