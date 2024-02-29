Kutuplarda Yaşayan Hayvanlar Hangileridir? Kutuplarda Yaşayan Hayvan Türleri ve İsimleri

Kutuplar ve buzullar yeryüzünün en ilginç ve çetin yaşam koşulları olan bölgelerinin başında gelmektedir. Kutuplarda hayatını sürdürebilen canlı türleri arasında en çok dikkat çeken ise hayvanlardır. Bu konuda sıklıkla kutuplarda yaşayan hayvanlar hangileridir, türleri ve isimleri nelerdir soruları gündeme gelmektedir.

Kutuplarda Yaşayan Hayvanlar

Dondurucu soğuk havanın, kalın buz katmanlarının ve eşsiz beyaz manzaranın bir arada olduğu kutuplar ve birçok hayvan türü hatta bitki türü için oldukça zor yaşam standartlarına sahiptir. Ama bu durum bazı hayvanlar için geçerli değildir. Kutuplarda yaşamını sürdüren hayvanlar tabi olarak mevcuttur hatta bu hayvanların bazılarının isminin başına 'kutup' kelimesi gelmiştir. Kutuplarda yaşayan hayvanlar deyince akıllara ilk olarak kutup ayısı, fok, penguen gibi hayvanlar gelmektedir ancak kutuplarda yaşayan hayvanlar elbette bunlarla sınırlı değildir.

Kutuplarda Yaşayan Hayvan Türleri Ve İsimleri

Kış aylarında -40 dereceye ulaşan buz gibi havası ve tatlı sularıyla kutuplar pek çok hayvana adeta bir yuvadır. Bu bölgede yaşayan hayvanların türlerini ve isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

Karibu: Ren geyiği ailesinden gelen karibular Dünyanın en kuzey noktaları ve Kuzey Kanada bölgelerinde yaşayan bir memeli türüdür. Diğer geyiklerden farklı olarak karibularda sadece erkek olanların boynuzları vardır.

Kutup Kurdu: Ebat olarak gri ve bozkurtlardan daha küçük olan kutup kurtları en fazla 40-45 kilograma kadar büyüyen ancak 20 yıla yakın ömürleri olan memelilerdir. Diğer kurtlara oranla kulakları ve ağızları küçüktür bunun nedeni ise bu uzuvlarını soğuktan korumaktır.

Kuzey Fulmarı: Dış görünüş olarak martılara oldukça benzeyen bu kanatlı türü 60 yıla yakın hayatta kalabilmektedir.

Deniz Gergedanı: Beyaz balinaların akrabası olan deniz gergedanlarının suratının hemen ortasında uzunca, kılıcı andıran bir boynuz vardır. Kuzey Kutbu denizlerinde görülmektedir.

Kutup Ayısı: Kutup hayvanları deyince ilk akla gelen hayvanlardan biri olan kutup ayıları Artrik bölgesinin kralı olarak bilinmektedir. Ayılar arasında en büyük ebatlara kutup ayıları ulaşabilmektedir. Türleri tehlike altında olduğu için korunmaktadırlar.

Kutup Tilkisi: Kuzey Kutbunun atik ve akıllı memeli hayvanlarından biri olan kutup tilkileri diğer tilkilere oranla daha ufak tefektir. Çok soğuk hava şartlarında beyaz kürküne bürünür havalar ısınmaya başlayınca boz kahverengi kürküne geri döner. Tek eşli yaşayan kutup tilkileri tek eşlidirler.

Mors: Artrik Okyanusu ve Kuzey Kutbu denizlerinde görülen morslar neredeyse 2-2,5 ton ağırlığına ulaşabilen yüzgeçli memelilerdir. Genellikle balık, midye ve istiridye ile beslenen bu devasa canlıların bazılarının dişleri 80-100 cm'ye kadar ulaşabilmektedir. Morslar ekolojik sistemde önemli rolleri olan hayvanlardır.