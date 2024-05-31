Kuyruklu Kurbağaların Diğer Adı Nedir? Kuyruklu Kurbağanın Diğer İsmi Ne?

Canlıların ekosistemdeki yerlerini ve önemlerini anlamanın yolu o canlıları tanımaktan geçer. Örneğin, kurbağalar. Ülkemizde de yayılım alanları bulunan kurbağaların yavru olanlarında kuyruk mevcuttur ama yetişkin kurbağaların kuyrukları olmaz. Fakat bu canlıların bazı türleri yetişkin olmalarına rağmen kuyrukludur. Bu da akıllara kuyruklu kurbağaların ayrı bir tür olduklarını getirir. Peki bu türün, yani kuyruklu kurbağaların diğer ismi ne?

Kuyruklu Kurbağaların Diğer İsimleri Nedir?

Bir kurbağa türü olan kuyruklu kurbağalar "semender" olarak adlandırılırlar. Uzun kuyrukları olan semenderler yaşamak için dönemsel olarak hem karaya hem de suya gereksinim duyan ve yaşam sürdükleri çevreye adaptasyonları yüksek olan canlılardır.

Kuyruklu Kurbağalar Nerelerde Yaşar?

Dünya geneline yayılmış olan semenderler, genellikle göl ve nehir kenarları ile nemli ormanları severler. Ama çevreye adaptasyon yetenekleri çok yüksek olduğu için bu hayvanların Ekvator gibi sıcak bölgelerden Kuzey Kutbu'na yakın soğuk bölgelere kadar her yerde yayılımları mevcuttur. Birçok semender türüne ev sahipliği yapan ülkemizde, özellikle Kuzey Anadolu ile Toros Dağları semenderlerin sıkça görüldüğü yerlerdir.

Kuyruklu Kurbağaların Özellikleri Nelerdir?

Dünyada bazı alt türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan semenderleri diğer canlılarından ve kurbağalardan ayıran özellikleri bulunur.

Semenderler amfibiyan, yani yaşamlarının bazı dönemlerinde karada bazılarında ise suda bulunması gereken canlılardır. Larva dönemini suda geçiren kuyruklu kurbağalar, yetişkinliklerinde karada da yaşarlar.

Diğer kurbağalar türlerinden farklı olarak ince bir vücuda ve uzun bir kuyruğa sahiptirler.

Dört bacakları vardır. Ön bacaklarında dört adet, arka bacaklarında ise beş parmak bulunur.

Hem akciğer hem de deri yoluyla solunum yaptıkları için derilerinin nemli kalması gerekir. Bu nedenle sulak alanlara ihtiyaç duyarlar.

Derileri parlak renkli olanlar genellikle zehirlidir.

Yumurtayla üreyen canlılardır.

Etçil hayvanlardır. Küçük böcekler, solucanlar ve kendilerinden küçük boyuttaki omurgalılarla beslenirler.

Bir bölgede semenderlerin varlığı oradaki suyun temiz olduğuna işaret eder.

Kaybettikleri uzuvları büyütme yeteneğine sahip türleri bulunur. Özellikle bacak, kuyruk ve bazı iç organları yeniden büyüyebilir.

Kuyruklu Kurbağaların Ekolojik Önemi Nedir?

Her canlı gibi semenderlerin de ekosistemde önemli bir yeri vardır. Etçil olan kuyruklu kurbağalar hem avlanır hem de diğer canlılar için besin kaynağı konumundadırlar. Dolayısıyla semenderler avladıkları böcek ve küçük omurgalı canlıların popülasyonunun kontrol altına alınmasını sağlarken yılan, balık, kuş ve daha büyük memelilere av olarak bu canlıların türlerinin devam etmesine katkı sağlarlar. Ayrıca toprakta yaşayan semenderler toprağı havalandırarak canlı tutma görevini görürken suda yaşayan semender türleri sayesinde o suyun temiz olduğu anlaşılmış olur.