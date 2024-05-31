Kuyruklu Kurbağaların Diğer Adı Nedir? Kuyruklu Kurbağanın Diğer İsmi Ne?

Canlıların ekosistemdeki yerlerini ve önemlerini anlamanın yolu o canlıları tanımaktan geçer. Örneğin, kurbağalar. Ülkemizde de yayılım alanları bulunan kurbağaların yavru olanlarında kuyruk mevcuttur ama yetişkin kurbağaların kuyrukları olmaz. Fakat bu canlıların bazı türleri yetişkin olmalarına rağmen kuyrukludur. Bu da akıllara kuyruklu kurbağaların ayrı bir tür olduklarını getirir. Peki bu türün, yani kuyruklu kurbağaların diğer ismi ne?
Bir kurbağa türü olan kuyruklu kurbağalar "semender" olarak adlandırılırlar. Uzun kuyrukları olan semenderler yaşamak için dönemsel olarak hem karaya hem de suya gereksinim duyan ve yaşam sürdükleri çevreye adaptasyonları yüksek olan canlılardır.
Dünya geneline yayılmış olan semenderler, genellikle göl ve nehir kenarları ile nemli ormanları severler. Ama çevreye adaptasyon yetenekleri çok yüksek olduğu için bu hayvanların Ekvator gibi sıcak bölgelerden Kuzey Kutbu'na yakın soğuk bölgelere kadar her yerde yayılımları mevcuttur. Birçok semender türüne ev sahipliği yapan ülkemizde, özellikle Kuzey Anadolu ile Toros Dağları semenderlerin sıkça görüldüğü yerlerdir.
Dünyada bazı alt türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan semenderleri diğer canlılarından ve kurbağalardan ayıran özellikleri bulunur.
Her canlı gibi semenderlerin de ekosistemde önemli bir yeri vardır. Etçil olan kuyruklu kurbağalar hem avlanır hem de diğer canlılar için besin kaynağı konumundadırlar. Dolayısıyla semenderler avladıkları böcek ve küçük omurgalı canlıların popülasyonunun kontrol altına alınmasını sağlarken yılan, balık, kuş ve daha büyük memelilere av olarak bu canlıların türlerinin devam etmesine katkı sağlarlar. Ayrıca toprakta yaşayan semenderler toprağı havalandırarak canlı tutma görevini görürken suda yaşayan semender türleri sayesinde o suyun temiz olduğu anlaşılmış olur.