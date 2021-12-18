Kuzey Irak sınırında büyük eğitim atağı

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan'ın katılımıyla ilçe Merkez ve köylerde bulunan 200 öğretmenle beraber başlatılan "Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi" kapsamında öğrencilerin başarısını artırmak, devamsızlığını azaltmak, öğrencilerin zararlı alışkanlıklar kazanma riskinin önlenmesi ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla veli ziyaretleri gerçekleştirildi.

"Sınırda Sınırsız Eğitim projesi" kapsamında Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, beraberindeki bazı öğretmenlerle birlikte Çukurca Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu öğrencisi Belinay Kapan'ın evini ziyaret etti. Kaymakam Kurt, çağın bu kadar hızlı değişim gösterdiği bir durumda eğitime önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz 'Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi' kapsamında eğitimin bir ayağı olan velilerimizi ziyaret ediyoruz. Amacımız ilçemizde eğitim gören çocuklarımızın eğitim kalitesini artırmaktır. Velimizi eğitim ve öğretim sürecine dahil etmektir. Öğrenciye sınıf başarısı ve olumlu davranışlar kazandırmanın en temel kaynağı ve dayanağı, öğrenci, öğretmen ve veliler arasındaki olumlu iletişimdir. Bu üçlü arasında iyi iletişim kurulmadan sağlıklı bir öğrenci gelişimi gerçekleştirmek olanaklı değildir. Bu yüzden bizler, her zaman öğrencilerimizle birlikte hareket ederek velilerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

"AİLE EĞİTİMİN EN BÜYÜK AKTÖRÜDÜR"

"Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve öğretmenler ise, Cumhuriyet İlkokulu'ndan öğrenim gören Kenan Akkaya'yı evinde ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, öğrencilerin ailesiyle sohbet ederek, okul dışında geçirdikleri zamana dair velilerden bilgiler aldı. Doğan, "Öğretmen ve aile sürekli işbirliği halinde olmalı, öğrenciye destek olarak olumlu davranışlar kazanmasını sağlamalı. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak yapılan ev ziyaretleri öğretmen-öğrenci, öğrenci-veli, öğretmen-veli arasındaki iletişimi ve işbirliği kuvvetlendiren ev ziyaretlerini önemli görüyoruz" dedi.