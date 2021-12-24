Kuzey Kıbrıs’ın değerleri imza gününde buluştu

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt'un kaleme aldığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları etiketi ile okuyucuyla buluşan "Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri" kitap serisi için imza günü düzenlendi. Dr. Mutlu Soykurt, düzenlenen imza gününde serinin ilk iki kitabında yaşam hikayelerini aktardığı Yıldan Birand ve Raziye Kocaismail'le ilgili açıklamalarda bulundu.

KANSERİ TABU OLMAKTAN ÇIKARACAK

Dr. Mutlu Soykurt, ilk kitabın kahramanı Yıldan Birand'ın KKTC'de müzik eğitiminin müfredata alınmasını sağlayarak ve oluşturduğu kız bandosu, dünyanın en büyük sanat okullarına gönderdiği öğrencileri ile pek çok insanın hayatına dokunduğunu hatırlattı. Soykurt, ilk kitabın kahramanı Yıldan Birand'ın KKTC'de müzik eğitiminin müfredata alınmasını sağlayarak ve oluşturduğu kız bandosu, dünyanın en büyük sanat okullarına gönderdiği öğrencileri ile pek çok insanın hayatına dokunduğunu hatırlattı. İkinci kitabın kahramanı Raziye Kocaismail'in ise hem kişisel hikayesi hem de kuruculuğunu yaptığı Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile toplumda kanseri tabu olmaktan çıkararak pek çok hastaya ve yakınlarına umut aşıladığını söyledi.