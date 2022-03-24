Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitabının üçüncü serisi tanıtıldı

İş Kadınları Derneği'nin 15'inci yılını kutlayan ve verdiği emek için Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuk yaşta Işın Ramadan Cemil ve Ailesini tanıma şerefine nail olduğunu ve geçmişe baktığında pek çok anıyı hatırladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Işın Ramadan Cemil denildiğinde aklıma Piskobu gelir, Paramal gelir, Limasol gelir. Evlerinde yediğim yemekler gelir, sevinçli günler, hüzünlü günler gelir. Sonra yaşanan göçler ve acılar gelir. Şimdi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlete sahip olmanın gururu gelir" dedi.

Hayat hikayesini konu alan Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinin üçüncü kitabı ile ilgili duygularını paylaşan Işın Ramadan Cemil, kitabı kaleme alan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt'a teşekkür ederek "Sevgili Mutlu Soykurt, hayat hikayeleri anlattığı kitap serisini, yaşanmışlıkların izlerini damıtarak kaleme alıyor. Bunu yaparken Kıbrıs'ta yaşanan dönemleri, yaşanan olayların insanların günlük hayatlarını nasıl etkilediği ile ilgili de okuyucularında ilgi uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı Kıbrıs'ın Değerleri serisinin üçüncü kitabının tanıtım ve imza gününde konuşan Soykurt"2015'ten itibaren yollarımızın belirli aralıklarla proje geliştirme ve eğitim başlıklarıyla kesiştiği İş Kadınları Derneği'ne 2021'de fahri üye olarak kabul edildim. Bu süreçte, onların topluma, kadına, birbirlerine sahip çıkarak el vererek nasıl gelişim gösterip nasıl bir dayanışma ve ilerleme içinde olduklarını gözlemleme ve sürece dahil olma şansı yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.