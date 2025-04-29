L Beden Kaç Cm Oluyor? Kadın ve Erkek İçin L Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Beden ölçüsü alırken bel, basen, göğüs ve boy ölçülerine özellikle dikkat edilmelidir. Bu ölçüler mezura ile kolaylıkla ölçülebilmektedir. Bel ölçüsünü alırken, mezurayı biraz gevşek tutarak bel çevrenizi ölçebilirsiniz. Aynı şekilde ayaklarınızı bitişik tutarak kalçanızın en geniş ölçüsünü alabilirsiniz. Göğüs ölçüsünü ise kollarınızı yanda serbest olacak şekilde açarak alabilirsiniz. Beden tablosuna da başvurarak kolaylıkla L beden kaç cm oluyor ve kadın ve erkek için L beden göğüs, bel, basen ölçüleri kaç santim olur sorularına cevap bulabilirsiniz.

L Beden Kaç Cm Oluyor?

L beden genellikle 42-44 bedene sahip kişiler için uygundur. L bedene ait ölçüler pantolon ve tişört modellerine göre farklılık gösterir. Ayrıca kıyafetlerin kumaş ve kalıplarına göre de bu ölçüler değişiklik gösterebilmektedir.

Kadın ve Erkek İçin L Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Beden tablosu ölçüleri kadınlar ve erkekler için oldukça farklıdır.

1. Kadın için L beden tablosu ölçüsü:

Göğüs: 95-100 cm

Bel: 76-81 cm

Basen: 103-108 cm

2. Erkekler için L beden tablosu ölçüsü:

Göğüs: 101-107 cm

Bel: 84-89 cm

Basen: 103- 108 cm