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Haberler Eğitim Haberleri Laf Eş Anlamlısı Nedir? Laf Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 10.5.2024 09:23 Son Güncelleme: 10.5.2024 09:24

Laf Eş Anlamlısı Nedir? Laf Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeleri bulunan sözcükler arasında “laf” kelimesi de yer alıyor. Farsça kökenli bir kelime olup günlük kullanımda sıkça kullanılan ve tercih edilen sözcükler arasında yer alıyor. Yararı olmayan söz, konu, mevzu, bahis, konuşma, lakırtı gibi anlamlar taşıyan laf eş anlamlısı da bu kapsamda merak ediliyor. Buna göre; laf eş anlamlısı nedir? Laf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Laf Eş Anlamlısı Nedir? Laf Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan laf eş anlamlısı merak ediliyor. Bu kelimenin birden fazla eş anlamlısı olan sözcük bulunurken bilindiği üzere eş anlamlılar yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan anlamdaş kelimeler olarak biliniyor. Hem kelimenin kendisi hem de eş anlamlısı sıkça kullanılırken genellikle eş anlamlısı olanlar alternatif kelimeler kullanılmak istendiğinde tercih ediliyor. Buna göre; laf eş anlamlısı nedir? Lafın eş anlamlısı olan sözcük!

LAF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Laf eş anlamlısı olan sözcükler; kelam, lakırtı, söz kelimeleridir. Bu kelimeler; laf sözcüğü yerine kullanılabilir. Cümle içerisinde ya da tek başına kullanıldığında ise anlam bütünlüğü bozulmaz ve anlatım bozukluğuna yol açmazlar.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı

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Laf Eş Anlamlısı Nedir? Laf Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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