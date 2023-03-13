LGS 4 Haziran’da

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınavın 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Özer, LGS kapsamındaki merkezi sınavının, 4 Haziran'da gerçekleştirileceğini söyleyerek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun bugün "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.