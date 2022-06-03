LGS sınavına girecek öğrencilerimiz için her detayı görüştük

Kırıkkale Halk Eğitimi Merkezi'nin Konferans Salonu'nda okul müdürleriyle düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonrasında açıklama yapan Telefoncu, sınavın yapılacağı tarih olan 5 Haziran günü ve öncesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek sınava hazır olduklarını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslar açıklanarak okullara duyurusu yapıldı.

Millî Eğitim Müdürü Telefoncu okullarda öğrencileri ve velileri bu konuda detaylıca bilgilendirdiklerini belirterek, sınava sayılı günler kaldığını hatırlattı.

Telefoncu, öğrencilerin sınav salonuna alınırken stres ve heyecan yaşamamaları için uymaları gereken kuralların olduğunu, bu konuda da veli desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilerin cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile sınav binalarına girmelerinin kesinlikle yasak olduğunu bir kez daha hatırlatan Telefoncu, "LGS sınavına kent merkezinde 2 bin 760 öğrenci, ilçelerde ise 693 öğrenci olmak üzere toplamda 3 bin 453 öğrenci sınava girecek. Sınav yerleri olarak da il merkezinde 37, ilçelerde 25 olmak üzere toplamda 62 ortaokulda sınav gerçekleştirilecek. Sınavın sağlıklı şekilde yapılabilmesi için her öğrencimizin bakanlığımız tarafından yayımlanan kılavuzdaki esaslara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bizler okul idaresi olarak süreç içinde öğrencilerimizi ve velilerimizi bu konuda her detay konusunda bilgilendirdik." dedi.

LGS sınav detayları konusunda da bilgiler veren Telefoncu şunları söyledi:"5 Haziran 2022 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Merkezi sınavda birinci oturum 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi ise 80 dakika olacak. Öğrencilere birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek."Öğrencilerin sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişede su getirebileceklerini kaydeden Telefoncu, diğer hususları ise şu şekilde açıkladı: "Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçümü cihazı ve benzeri hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik veya mekanik cihazlar, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, bot vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Bir mağduriyet yaşanmaması için özellikle de velilerimizin bu konuda daha çok hassasiyet göstererek öğrencilerimize yardımcı olmalarını arzu ediyoruz."

Telefoncu, sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilediklerini sözlerine ekledi.