LGS soru ve cevapları SABAH TV’de olacak: Uzman isimler soruları canlı yayında çözecek

Uzmanlar sınav günü iyi bir performans için şu uyarılarda bulunuyor:

*Akşam yemeğinde salata ve sebze yemeği ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.

*Çok geç ya da çok erken değil vakitlice yatın.

*Vaktinde uyanmak için saat ve cep telefonunuzun alarmını kurun.

*Rahat bir uykuya geçmek için duş alın, ılık süt için. Uyumak için gevşeme ve nefes alma egzersizleri yapabilirsiniz.

*Evrakları akşamdan hazırlayın

*Akşamdan sınav evraklarınızı hazırlayın. Bunları unutmayın:

*TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport.

*2 adet yumuşak uçlu kurşun kalem.

*Leke bırakmayan yumuşak silgi.

*Kalemtıraş.

*Ambalajı çıkartılmış küçük pet şişe su.