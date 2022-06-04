LGS soru ve cevapları SABAH TV’de olacak: Uzman isimler soruları canlı yayında çözecek

1.2 milyon öğrenci yarın LGS'ye girecek. SABAH TV, özel yayını ile milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorulara ve cevaplara canlı yayında yanıt verecek.
Sınav, 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilecek. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Sınav giriş belgeleri sıralarda hazır olacak.
Uzmanlar sınav günü iyi bir performans için şu uyarılarda bulunuyor:
*Akşam yemeğinde salata ve sebze yemeği ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.
*Çok geç ya da çok erken değil vakitlice yatın.
*Vaktinde uyanmak için saat ve cep telefonunuzun alarmını kurun.
*Rahat bir uykuya geçmek için duş alın, ılık süt için. Uyumak için gevşeme ve nefes alma egzersizleri yapabilirsiniz.
*Evrakları akşamdan hazırlayın
*Akşamdan sınav evraklarınızı hazırlayın. Bunları unutmayın:
*TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport.
*2 adet yumuşak uçlu kurşun kalem.
*Leke bırakmayan yumuşak silgi.
*Kalemtıraş.
*Ambalajı çıkartılmış küçük pet şişe su.
SINAV SABAHI NELER YAPILMALI
*Uyanma saatinizi, rahat giyinip kahvaltınızı yapacak ve trafiği de düşünerek sınav merkezine ulaşacak şekilde belirleyin.
*Peynir, zeytin, yumurta, domates ve yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı yapın. Tatlı ve meyve tüketmeyin.
*Önceden şeffaf bir dosyaya koyarak hazırladığınız sınav evrakını yanınıza alın.
*En geç 8.45'te sınav salonunda olacak şekilde yola çıkın.