LGS’de geri sayım başladı

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencinin katılması beklenilen LGS için artık depara kalkma zamanı. Öte yandan sınav için önemli bir ipucu niteliği taşıyan örnek sorular da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay yayımlanmaya devam ediyor. Bu soruları yorumlayan uzmanlar birçok soruda çözüme ulaştıran ön bilgini verildiğini belirterek ''Öğrenciler kitap okumayı ihmal etmemeli'' dedi. Uğur Okulları Akademik Kurulu üyeleri Mart ayı örnek sorularını ve son 2 ayda yapılması gereken çalışmaları SABAH'a şöyle değerlendirdi:

-MATEMATİK: Yayımlanan soruların analitik düşünme becerisi gerektirdiği gözlenmektedir. Sorular sadece bilgiyi, ölçmekle kalmamakta okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisini de ölçmektedir. Soruların bazılarında çözüm için gerekli ön bilgi verilmiştir. Ön bilgiyi iyi değerlendiren öğrenci sorunun çözümünde sonuca rahat ulaşabilecektir. Çözümlerde dikkatli davranılmalı sorudaki her sözcükten bir anlam çıkarmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin kitap okumak için zaman ayırıp, kitapları da sorgulayarak, bilinçli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin matematik sorularını anlamasına büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.

-TÜRKÇE: Sorular, şubat ayı sorularına göre daha uzun tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi sorularının bir kısmı orta uzunlukta diğer bir kısmı da uzun olarak hazırlanmıştır. Eylemde çatı konusundan oluşan tek Dilbilgisi sorusu da öncülüyle birlikte verilmiş ve orta zorlukta bir sorudur. Sözel mantık yorumlama soruları ise orta uzunlukta olup görsel ile desteklenmiştir. Soruların genelinde öğrencilerin dikkatini ölçmeye çalışılmıştır.

-FEN BİLİMLERİ: Soruların tamamı 5'inci ünite olan Basit Makinelerin konularını kapsamaktadır. Diğer ünitelerden soru sorulmamıştır. Örnek sorular görsellerle desteklenmiştir. Sorunun daha iyi anlaşılması ve çözülmesi için bazı sorularda ön bilgi veya tanımlar verilmiştir. Sorulardaki ifadelerin dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verilmiştir. Örneğin; 10'uncu soruda çocuk parkı görselinin incelenmesi, oyuncakların basit makinelerle eşleştirilerek doğru seçeneğe ulaşılması istenmiştir. Sorular zorluk derecesi bakımından orta düzeydedir.

-SOSYAL BİLGİLER: Sorular genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik uzun paragraflardan oluşmaktadır. Sorularda verilen bilginin amacına ve vurgu yapılan duruma dikkat çekilmiştir. Kavram bilgisini ölçmeye yönelik; manda ve himaye, sömürgecilik gibi kavramlardan oluşan sorulara yer verilmiştir.

-İNGİLİZCE: Sorularda detaylı bir gözlem yapılması gerektiği net olarak gözlenmektedir. Öğrencilerden daha önceki aylarda da olduğu gibi verilen görseli veya diyaloğu kavrayıp soru kalıbıyla ne istenildiğini anlayıp, şıklardan doğru cevabı bulmaları istenmiştir. Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir.

-DİN KÜLTÜRÜ: Öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verildiğini görmekteyiz. Özellikle Hz. Muhammed'in karakteriyle ve hayatıyla ilgili metinler verilerek öğrencilerden çıkarım yapmaları istenmiştir. Sorular genel olarak basit tarzda hazırlanmış, çeldiricisi bulunmayan kolay sorular olarak nitelendirilebilir. Konu eksiği olmayan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri tarzda sorulara yer verilmiştir.