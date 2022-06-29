LGS’de şampiyon sayısı artacak! 5 adımda lise tercihi

1.2 milyondan fazla 8'inci sınıf mezunu öğrenci merakla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucunu bekliyor. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yarın açıklanacak. Geçen yıla göre kolay olarak değerlendirilen LGS'de bu yıl şampiyon sayısının artması, Türkiye genelinde ortalamaların yükselmesi bekleniyor. Ancak bu durum tercihte en önemli referans olan yüzdelik dilimlerin gerilemesine neden olacak. Okul taban puanlarının da 2021'e göre yükselmesi bekleniyor.LGS sonuçlarının açıklanmasıyla eşzamanlı olarak sınavla öğrenci alan devlet liselerinin kontenjanları da duyurulacak. Eşzamanlı olarak LGS puanına göre öğrenci kabul eden yabancı özel liseler de taban puanlarını ilan edecekler. Çocuklarını bu liselere göndermek isteyen velileri bu yıl daha sıkıştırılmış bir kayıt dönemi bekliyor. Geçen yılların aksine bu yıl yabancı özel liselerde yalnızca yarım gün kayıt takvimi olacak. Yedek listeler de aynı gün ilan edilecek. Peki tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte 5 adımda doğru lise tercihi:Öğrenciler e-okul sistemi üzerinden önce yerel, daha sonra da merkezi puanla, yani Liselere Geçiş Sınavı puanıyla öğrenci alan okullardan tercih yapacak. Yerel ekrandan tercih yapılmazsa LGS puanıyla öğrenci alan okulların listesi açılmayacak.Tercih işlemlerini Türkiye yüzdelik diliminize göre yapmanız gerekiyor. Puana göre tercih yapılamayacak.Türkiye yüzdelik dilimi aslında sıralamadır ve okulların kaçıncı sıradan öğrenci aldığını gösterir. Örneğin 1 milyon öğrencinin girdiği bir sınavda her yüzdelik diliminde 10 bin öğrenci var demektir. A okulu yüzde 2.50 diliminden öğrenci alıyorsa Türkiye sıralamasında 25 bininci öğrenciyi almış demektir. B okulu yüzde 4.00'ten öğrenci almışsa Türkiye sıralamasında 40 bine giren öğrenciyi almış demektir.Kendi yüzdelik dilimi 2.50 olan bir öğrencinin, örneğin yüzde 1'lik dilimden okul tercihi yapmasının herhangi bir dezavantajı yok. Ancak o okula girme ihtimali olmadığı için ölü tercih yapmış sayılıyor. Bu durumun tersine olarak yüzde 2.50'lik dilimdeki bir öğrenci ilk tercihinde yüzde 5'lik dilimden bir okula yer verirse en çok istediği okul birinci tercihindeki okul kabul edilerek o okula yerleştirilecek.Öğrenciler, LGS puanına göre öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinden en fazla 10 okul tercihi yapabilecek.MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotu'na girin.İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi'ni tıklayın.Karşınıza gelen okul türlerinden istediğiniz okul türlerini işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. (Örneğin sadece Anadolu Liseleri.)İl ve ilçe seçimlerini yapın.Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin.Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanı tercih edin.Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin.Tercih listenizi oluşturduktan sonra girme ihtimalinizin yüksek olduğu kendi yüzdelik diliminize yakın okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgi alın.Son kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatıp imzalı çıktı alın.