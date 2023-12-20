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Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:49 Son Güncelleme: 20.12.2023 16:51

Lisansüstü eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı

Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Millî Eğitim Müdürlüğü arasında “Lisansüstü Eğitim ve İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında yeni dönemde tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alımı yapılacak.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Lisansüstü eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı

Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Millî Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol, Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü personelini kapsıyor.
Tezsiz yüksek lisans programı toplamda 33 kredi değerinde 11 ders ve bir dönem projesinden oluşmakta. Programı tamamlama süresi asgari 2, azami 3 yarıyıl olarak belirlendi. Azami süreler içerisinde söz konusu dersler ile projeyi başarı ile tamamlayan öğrenciler programdan mezun olma hakkı elde edecek.

Protokol kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler tezsiz yüksek lisans eğitimi için belirlenen ücreti yüzde 25 indirimli olarak ödeyecekler. Belirlenen ücret miktarı, üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde öğrenciler tarafından ödenecektir. Öte yandan başarısız olup tekrar edilen dersler için ayrıca ücret ödemesi yapılır.

Protokol, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Abdussamed Yeşildağ ile Millî Eğitim Müdürü Rıza Aydın tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Üniversitede düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz, Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ziya Tok, Enstitü Sekreteri Fatih Karaçam, Doç. Dr. İlkay Doğan Taş katıldı.

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Lisansüstü eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı
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