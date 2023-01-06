Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği

Eğitim desteklerini Başkan Deniz Köken'den alan öğrenciler ise verilen destek için Başkan Deniz Köken'e teşekkür ederek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

*Irmak Çetin: Başkanımıza bu eğitim desteği için çok teşekkür ediyorum. Bu parayı eğitimim ve okul masrafları için kullanacağım. Üniversite sınavına hazırlandığımız için test kitapları alacağım.

*Sami Yusuf Öztürk: Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu destek öğrenciler için iyi bir katkı oldu. İhtiyaçlarımı karşılayacağım.

*Mehmet Emin Ağaoğlu: Bu destek biz öğrenciler için çok iyi oldu. Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Üniversiteye hazırlık için test kitapları almayı düşünüyorum. Başkanımız Deniz Köken'e destekleri için çok teşekkür ediyoruz.

*Zeynep Aslan: Öncelikle başkanımıza destekleri ve bizim eğitimimizi düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz. Desteği okuma kitapları almak için kullanmayı düşünüyorum.

*Eren Aynu: Başkanımıza biz lise son öğrencilerine verdiği destek için teşekkür ediyorum. Ben verilen desteği yatırım yaparak değerlendirmek istiyorum.

*Yusuf Akgün: Başkanımız sağolsun her sene bize bu desteği veriyor. Gençlere destek oluyor. Desteği ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanacağım. Kıyafet almayı düşünüyorum.

*Muhammet Ertaş: Verilen bu eğitim desteğiyle kendime okuma ve test kitapları almayı düşünüyorum. Bir anda geldiği için çok mutlu oldum. Başkanımız gençlerle ilgili çok güzel etkinlikler de yapıyor. Bu destek için ayrıca teşekkür ediyorum.