Lisede ‘bilim uygulamaları’ programı başlıyor

MilliEğitim Bakanlığı'nca (MEB) bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, sanat, hukuk ve politika gibi alanlarda akademik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerin konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi bilimsel toplantılar düzenlemelerine imkân sağlayacak yeni bir program hayata geçirilecek. Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara altyapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. SABAH