Liseli Aksel’den virüs avcısı robot

Lise 12'nci sınıf öğrencisi Aksel'in geliştirdiği robot yapay zekayla ortamdaki Kovid-19 virüsünü algılayıp ortamı sterilize ediyor.

Aksel projesiyle ilgili ''Kovid-19 virüsü hızlı damla yayılımı göstermekte, havada uzun süre askıda kalabilmekte, insandan insana bulaşması çok hızlı olmaktadır. Özellikle başta kendi okul ortamımın sterilizasyonunu için yola çıktım. Kapalı ortamlarda virüsün yayılımını engelleyebilmek, ortam havasını "UV-C ile sterilize etmek için yapay zekâ tabanlı uygulama geliştirdim ve diferansiyel sürüş tekerlekli, otonom robot tasarımı yapıtım. Okulumuzda belirlenen bölgede çalışması sağlandı'' dedi. COVAR-19 isimli robot, çalışma sisteminde birinci aşamada bulunduğu ortamı haritalaması ve hareketi, ikinci aşamada ise robotun bulunduğu alandaki havayı vakumlaması, UV-C ledleriyle virüsü yok etmesi ve havanın tekrar odaya bırakılması sağlandı. İkinci aşamada UV-C den kurtulan virüsler için filtreleme de yapıldı.

COVAR-19 robotunun görevi, bilinmeyen bir ortamda IR-kamera, IR-projektör ve gerçek zamanlı konum tespiti için odometri kullanarak, oluşturulan sanal harita üzerinde navigasyon yöntemi ile belirlenen bölgede gerçek zamanlı hareket ederek, seçilen bölgeye göre UV-C ile sterilizasyon sağlaması ve görev tamamlanınca başlangıç istasyonuna geri dönmesi ve güneş enerjisi ile desteklenerek şarj edilmesi olarak tanımlanıyor.

ÜNİVERSİTELİLERLE YARIŞTILAR

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen diğer bir yarışma olan "Ulaşımda Yapay Zekâ" da ise Aksel Deniz Akgül, Mahir Erdem Pişmaf, Korhan Karadere ve Nami Yağız Onat, "Otonom uçan arabalarının iniş kalkış alanlarının uygunluğunun yapay zeka yardımı ile tespit edilmesi'' amaçlı projesiyle yarıştı. Özellikle üniversite öğrencilerinin yarıştığı bu platformda tek liseli gençler oldular.

KUZEY IŞIKLARINI TANITTILAR

Öte yandan öğrencilerin Kuzey Kutbunda beş sene önce hayata geçirdikleri, üzerinde Türk bayrağı olan tek istasyon olma özelliği taşıyan "Kuzey Kutbu Projesi" ise stantta tanıtılan diğer bir proje oldu. 2019 yılında meteorolojik, manyetik alan verilerinin yanında, Kutup Işıklarının gökyüzünde meydana getirdiği aydınlanmayı da ölçebilen istasyonlarının yenilenmesi için tekrar yola koyulan ekip proje kapsamında aldıkları verileri de TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilerle paylaştı.